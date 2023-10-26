لجنة قضاة الملاعب تؤكد الجاهزية لبقية مباريات الدوري

اطمأنت لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، على جاهزية قضاة الملاعب لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، التي ستطلق مساء اليوم، من خلال الجولة السادسة.

حيث وقفت على كافة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية لدائرة قضاة الملاعب خلال الفترة الماضية، من دورات تدريبية ودورات صقل ومحاضرات نظرية وعملية، تهدف إلى تطوير أداء قضاة الملاعب، وتدارك أية ملاحظات برزت في الجولات السابقة.

وأثنت لجنة قضاة الملاعب خلال اجتماعها الأول، برئاسة سالم علي الشامسي، وبحضور حمد المزروعي نائب رئيس اللجنة، على أداء قضاة الملاعب الدوليين الذين أداروا منافسات دوري أبطال آسيا، وأشادت بالمستوى المتميز الذي ظهروا به خلال تلك المباريات.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، الاستراتيجية العامة للارتقاء بالمنظومة التحكيمية خلال السنوات المقبلة، والتي تعتمد على الدفع بالعناصر الشابة، ومنحها فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، مع مواصلة تنظيم العديد من الدورات التدريبية النظرية والعملية، مع الاستعانة بالمحاضرين العالميين .

كما ناقشت كيفية الارتقاء بمنظمة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، من خلال اعتماد مزيد من الحكام لتولي تلك المهمة، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تصقل خبراتهم، سعياً للأداء المتميز الذي يدعم مهمة حكام الساحة، ما يؤدي إلى إدارة متميزة للمباريات.

وعلم ((البيان)) أن لجنة قضاة الملاعب قررت إجراء تغيير في قائمة الدوليين، من خلال ترشيح حكم الدرجة الأولى المتميز محمد الهرمودي، للانضمام إلى القائمة الدولية مع بداية العام الجديد، بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال الفترات الماضية، ونال الاستحسان خلال إدارته للعديد من المباريات، سواء في دوري المحترفين أو الأولى، سعياً لتوفير عنصر المنافسة الحميدة بين قضاة الملاعب، ومنح فرصة الترقي لكوادر المتميزة.

فيما تم تكليف طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش، لإدارة مباراة الوحدة وضيفه اتحاد كلباء، والتي ستقام مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز