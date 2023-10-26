مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق في الذيد اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، تنطلق صباح اليوم النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، ولمدة 5 أيام على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

118 شوطاً

ويجمع السباق رواد الأصالة من مختلف إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية ((حقايق ولقايا وإيذاع وثنايا وحول وزمول)) تتنافس على مدى 118 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية رصدت لها جوائز قيمة قدرت بأكثر من 6 ملايين درهم.

مشاركة كبيرة

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن المهرجان سيشهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن محلياً وإقليمياً وتدشن الحقاقا اليوم الأول على مدار 38 شوطاً منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية من مسافة 3 كم وفي الفترة المسائية 10 أشواط من مسافة 3 كم يتصدرها شوطان رئيسيان الأول ((حقاقا بكار)) ويحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و50 ألف درهم وخصص الشوط الثاني ((حقاقا جعدان)) جائزته بندقية و((30 ألف درهم)) ومن ثم تتواصل السباقات حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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