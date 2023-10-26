برونزيتان لمنتخبنا في ختام «أبوظبي غراند سلام للجودو»

اختتمت أمس بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو التي تواصلت ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي شهدت مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، من أبرز المصنفين في العالم، والذين يستعدون لـ((أولمبياد باريس 2024)) والتي رصد لها مبلغ 154 ألف يورو كجوائز نقدية بجانب العينية والتذكارية.

وشهد الجولة الختامية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالمحسن الدوسري، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

اكتفى منتخب الإمارات للجودو بالميداليتين البرونزيتين في وزن الخفيف والخفيف المتوسط محققاً المركز الأول بين الدول العربية المشاركة والمركز الـ 19 دولياً، بجانب رصيد وافر من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، وما تحقق يعد إنجازاً مقارنة بمستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب إيطاليا.

ويتواصل نشاط اتحاد الإمارات للجودو غداً بصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي التي تستضيف بطولة العالم للكاتا، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، والتي تستضيف أيضاً يوم 31 أكتوبر، بطولة المحاربين القدامى التي سجلت الرقم القياسي لتاريخ البطولات بمشاركة 1054 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

وكانت الجولة الافتتاحية لمنافسات الوزن الثقيل لبطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو جرت على فترتين أمس، وشهدت خسارة لاعبنا أرام غريغوري في مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كلغم أمام بطل رومانيا اليكس كريت بعد مباراة انتهت في الزمن الإضافي (الهدف الذهبي) بعد مباراة متكافئة، فيما استطاع لاعبنا ظفار كوستفو من التفوق على البطل الأمريكي أسميث إيلى في وزن تحت 100 كلغم في البداية، بعد مباراة رجحت فيها كفه ظفار الذي كانت له المبادرة والسيطرة له بالرغم من قوة اللاعب الأمريكي الشاب الذي ودع البطولة، فيما تأهل لاعبنا لملاقاة الألماني أوديسيلوري جورج في دور الـ 16، وتمكن ظفار بكل هدوء وثقة من مواصلة انتصاراته بفوزه على بطل ألمانيا أوديسيلوري الذي تكررت أخطائه الفنية ليحصل على الإنذار الثالث الذي يعني البطاقة الحمراء والاستبعاد، إلا أن ظفار خسر أمام أداميان أرمان لاعب فريق (المحايدين) للفردي، لينتقل لدور الترضية وملاقاة النمساوي فارا أرون على برونزية الوزن إلا أنه خسر الفرصة الأخيرة نتيجة إصابة الكتف.

أما لاعبنا معروف عمر فافتتح مشواره في تصفيات وزن فوق 100 كلغم بالفوز على بطل آيسلاندا ستيفت كارل،، مما أهله لملاقاة كريباي جاليمزان (كازاخستان) ونجح في تحقيق الفوز عليه حسب ترشيحات خبراء اللعبة بعد سيطرة تامة على مجريات المباراة، مما أهله مجدداً لملاقاة بطل ألمانيا الشاب كوني لوسيني بحثاً عن صدارة المجموعة والاقتراب من منصة التتويج، إلا أنه ارتكب خطأ تكتيكياً كلفه الخسارة المفاجئة أمام خصمه الألماني، وخسر مجدداً فرصة اللعب على البرونزية في ملحق الترضية بخسارته من الجورجي الناشفيل سابا.

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