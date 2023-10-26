شما الكلباني لـ « البيان »: طموحي صعود منصة التتويج في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

كشفت شما الكلباني لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، عن طموحها الجديد بعد تتويجها قبل أسابيع، بالميدالية الذهبية في وزن 63 كلغم، في الدورة 19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، ومساهمتها مع زملائها في المنتخب، بتحقيق عدد من الميداليات الملونة للإمارات، هو الأكبر في تاريخ أي رياضة قتالية أو غير قتالية بالدورات الآسيوية، بالحصول على 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، لينتزع ((أبيض الجوجيتسو)) المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات اللعبة في ((آسياد هانغتشو)).

وأكدت شما الكلباني لـ ((البيان))، أنها تطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في الجوجيتسو، ورفع علم الإمارات على منصة التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي، إلى جانب رغبتها في إنهاء دراستها الجامعية بنجاح، وتمنت رؤية الجوجيتسو ضمن الألعاب الرسمية بالدورة الأولمبية. وأشارت إلى أن تفوق جوجيتسو الإمارات في ((آسياد هانغتشو))، لم يأتِ من فراغ، لكنه ثمرة جهد وإعداد طويل، استمر لشهور طويلة، وتضمن 3 معسكرات خارجية، ومعسكرات داخلية عدة.

دعم

وأشادت شما بالدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة في الدولة لتمثيل الوطن بأفضل صورة في كل المحافل الرياضية.

وأضافت: يقوم اتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، بدور كبير في دعم ومساندة اللاعبين واللاعبات، ولم يدخر الاتحاد أي جهد في توفير الدعم الكامل لنا من معسكرات ومشاركات وبطولات داخلية وخارجية، وصلت بنا إلى قمة المستوى الفني والبدني والذهني، قبل الدخول في أجواء الدورة الآسيوية الأخيرة، وتضمّن ذلك إقامة 3 معسكرات خارجية قوية وناجحة.

دور

وأوضحت شما الكلباني أن الأسرة لها دور رئيس في حياة أي رياضي، وقالت: لعبت الأسرة دوراً مهماً في مسيرتي الرياضية، وساعدتني على النجاح في إحداث التوازن بين الرياضة والدراسة، وطموحي المقبل، إنهاء دراستي الجامعية بنجاح في أكاديمية ربدان، حيث أدرس إدارة أزمات وكوارث، كما أخطط لإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرتي الرياضية، إذ تنتظرني العديد من المشاركات المهمة والقوية، ومنها مشاركتي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة في أبوظبي، بداية نوفمبر المقبل، وأتمنى أن أكون في قمة الجاهزية لخوضها، ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

وعن مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، قالت: بدأت الاستعداد منذ فترة طويلة للدورة، لأنها كانت مقررة العام الماضي، وجاء تأجيلها، ليسمح لي ولزملائي بالمزيد من التحضير القوي، وكان طموحي تحقيق الميدالية الذهبية، والحمد لله أن جهودي وتدريباتي والتزامي آتت ثمارها، وساهمت في إنجاز طيب للجوجيتسو بشكل خاص، وللرياضة الإماراتية بشكل عام، بعدما سبق وحققت العديد من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية هذا العام، وأتطلع إلى المزيد، لأن الطريق لا يزال أمامي طويلاً.

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