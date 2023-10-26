محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لسباق «Tough Mudder» العالمي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة للسباق العالمي ((Tough Mudder)) بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، واطلع سموه، خلال اللقاء، على أهداف السباق الذي استضافه مركز الفجيرة للمغامرات أكتوبر الجاري في حديقة الفجيرة للمغامرات، بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بجهود الفريق واللجنة المنظمة للسباق في مستوى التنظيم واستقطاب المشاركين، منوهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاطات الرياضية التي تجتذب أفراد المجتمع وتعزز حضور الإمارة في قطاع الرياضة عالمياً. وتوجه فريق اللجنة المنظمة بالشكر لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه للنشاط الرياضي بالإمارة.

واستقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أرمان شمالوف، رئيس اتحاد أستانا للتايكواندو، واطلع سموّه خلال اللقاء على أنشطة الاتحاد في مجال لعبة التايكواندو وأهدافها في تطوير اللعبة على المستوى العالمي عبر التعاون المشترك وتنظيم البطولات. وشهد سمو ولي عهد الفجيرة توقيع مذكرة تفاهم بين نادي الفجيرة للفنون القتالية، واتحاد أستانا للتايكواندو.

وقّع المذكرة نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأرمان شمالوف، رئيس اتحاد أستانا للتايكواندو. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية دور الشراكات في إثراء النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرياضة عامة، ورياضات الفنون القتالية خاصة، انطلاقاً من إسهام الرياضة بوصفها قطاعاً حيوياً في تعزيز دعائم التنمية الشاملة بالدولة.

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