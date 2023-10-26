النهايات الجميلة

يتعرض البعض منا لكلمات قاسية في حياته اليومية بالمدارس والجامعات والعمل، وحتى على مستوى حياتنا اليومية، تعترضنا عشرات الكلمات القاسية التي قد تؤثر على البعض منا، فتصيبه بالإحباط والألم والتعاسة، وبالكلمات أيضاً يمكن أن يحقق البعض مزيداً من النجاح والمثابرة والكفاح.

لا يمكن أن تحقق أحلامك بشكل مباشر، وأحياناً نضطر إلى التوقف والتأمل في حياتنا لمراجعة ما حققناه، وما نريد تحقيقه لاستكمال مسيرتنا في النجاح.



لم يصل الناجحون لمبتغاهم ولا لنجاحهم إلا بعد رحلات من الألم والتهكم والسخرية، والفرق أن الناجح لا يقف أمام هذه الكلمات القاسية، ولا يمنحها أي اعتبار أو قدر، بل يعلم بأن النجاح يتطلب مواجهة العراقيل والمنعطفات، والمهم لديه أن يصل للنجاح مهما تكبد من صعوبات.

إن الأشياء الثمينة لا يمكن الوصول إليها بسهولة، بل تحتاج إلى بحث واستكشاف، وأحلامنا الثمينة لا يمكن أن نهملها أو نقتلها من أجل كلمات قاسية وتهكمات لا معنى لها، بل يمكن أن تمنحنا تلك الكلمات السلبية طاقة رهيبة لتجاوزها.



الكلمات كالسلالم قد تقودك إلى الأعلى، أو إلى الأسفل، وهو ما علينا دائماً وضعه في الاعتبار، خصوصاً وأن لدينا الكثير من النماذج الإيجابية التي عرفناها منذ طفولتنا وكبرنا على نجاحاتها، مثل توماس أديسون، فهو برغم كلمات معلمه الذي كان يناديه بالغبي في فترة طفولته،

لم يستسلم، بل استطاع أن يحقق أعظم اختراع في تاريخ البشرية، وهو المصباح الكهربائي.

ومن النماذج الإيجابية أيضاً لاعب كرة المضرب ستان سميث الذي كان محل تهكم وسخرية من مدربه الذي قال له: (يدك لا تصلح للعب، بل للزينة، هل شاهدتها وأنت تسدد الكرة؟ إنها مضحكة)، وغيرهما الكثير ممن تعرضوا للكلمات القاسية، ولكنهم انتقموا بالعمل المستمر والسعي نحو النجاح، فحصدوا الفوز.

أنت وغيرك تستطيع النجاح في مجال الحياة والدراسة والعمل، ثمة نجاحات كثيرة نستطيع أن نحققها، كل ما علينا أن نزيح الخوف من أمامنا ونواجهه بالنجاحات، فالنهايات الجميلة تحتاج إلى تدريب وتركيز وقوة وشجاعة.