الفرص أمام السندات طويلة الأجل

وصل العالم بالفعل إلى ((معدلات الذروة))، ما يقدم فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل قرن للسندات طويلة الأجل. فنحن أمام احتمالين؛ إما فرصة مدتها أربعة عقود لتثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في الدورة المالية، أو عند نقطة تحوّل تشهد تغييراً كاملاً وتطبق فيها نظرية شومبيتر حول التدمير الإبداعي في السياسات الاقتصادية من خلال تدمير الافتراضات القديمة حتى تتمكن الابتكارات الجديدة من الاستفادة من الموارد والطاقة الموجودة.

ومن الطبيعي أن يلجأ المستهلكون في هذه المرحلة إلى الحد من الإنفاق، خصوصاً بعد إنفاق مدخراتهم خلال أزمة كوفيد، وارتفاع تكاليف بطاقات الائتمان والرهون العقارية وشراء السيارات بتكلفة أعلى بمرتين من المعدل التاريخي. هناك أيضاً خطر حدوث أزمة سيولة نتيجة استمرار الحكومات في إصدار الديون بوتيرة سريعة، مما يترك المشترين التقليديين لهذه الديون مع أصول تقل قيمتها عن القيمة الافتراضية. ولذلك نرى فرصة لاحتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي.

من الساخر أن نكتب عن تدخل الحكومة كحدث مستقبلي في حين أنه بدأ يحدث بالفعل. حيث صدرت كمية مقلقة من اللوائح الجديدة. ويتمحور القلق حول كيفية تنفيذ هذه اللوائح التي تبدو معقدة جداً. ستبدأ أوروبا في تطبيق ضريبة الكربون اعتباراً من 1 أكتوبر، وهي في الواقع تعبير تجاري كلاسيكي يشير إلى فرض ضرائب لتحفيز الشركات على تقليل انبعاثات الكربون والحد من تأثيرها على تغير المناخ. ويطغى الحديث عن اللوائح البيئية والحوكمة البيئية والاجتماعية على كل العناوين السياسية والمصرفية. حيث ترغب هذه الجهات في الظهور بمظهر من يقوم بجهود فاعلة، لكنها في الحقيقة تتسبب في إعاقة الحلول والمبادرات الخاصة.

يواصل خبراء الاقتصاد في التيار الليبرالي العودة إلى نظرية شومبيتر حول النموذج الاقتصادي الذي يحتاج إلى حرائق الغابات المتكررة لإعادة ضبط المعايير وتحقيق التقدم من خلال الابتكار والأساليب الأكثر إنتاجية. وتكمن المخاطر هنا في أن هذا السيناريو يحتاج إلى التحفيز من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال الشابة والكبيرة في السن، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسية، وبين الأثرياء والفقراء. وأشك أن يتحرك النموذج الاقتصادي في هذا الاتجاه، حيث يتمحور معظم الدعم السياسي حول الحفاظ على الاستقرار وتجنب الركود الاقتصادي بأي وسيلة. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الناخبون قد وصلوا مرحلة الاكتفاء. وفي الوقت الراهن، يحقق جناح اليمين، وخصوصاً في أوروبا، مكاسب في استطلاعات الرأي بفضل التزامه بدعم حقوق الفرد على حساب الحكومة.

ويبقى السؤال حول ما ستكون عليه الدورة المقبلة، من منطلق أنها على الأغلب عكس الدورة الحالية. وربما تكون الإجابة الصحيحة أننا سنرى خلال السنوات العشر المقبلة جميع السيناريوهات التي تحدثنا عنها هنا. أولاً الفرصة، ثم تدخل الحكومة الزائد ومن ثم الانتقال إلى التدمير الإبداعي لشومبيتر.