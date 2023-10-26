المصداقية أهم شروط التأثير

((ماكرون)) خير معبّر عن السياسة الفرنسية صاحبة المواقف المرنة تجاه الأضداد في كل أطراف أي صراع.

باستثناء الرئيس التاريخي الزعيم شارل ديغول كانت سياسة فرنسا الخارجية قائمة على اللعب على كل الحبال الدبلوماسية والجلوس على كل الموائد طالما أن هناك ((طيبات)) متوفرة على المائدة.

كتب الرئيس ديغول في مذكراته: ((هناك مواقف في الحياة لا ينفع فيها مطلقاً إمساك العصا من الوسط)). ويضيف: ((مثلاً في حال احتلال أراضي الوطن من قبل محتل، كيف يمكن للإنسان أن يكون محايداً)).

طبق ديغول ذلك على نفسه قبل أي إنسان حينما رفض حكومة ((فيشي)) العميلة وناضل على رأس حكومة فرنسا الحرة حتى تحقق التحرير.

غير ذلك، فمواقف السياسة الخارجية الفرنسية فيها تضارب يصل حد الانتهازية المتعمدة.

في احتلال الجزائر، كانت الوعود بالاستقلال تتم في الوقت ذاته الذي تزداد فيه دفعات قوات الاحتلال.

في الحرب الباردة كانت فرنسا عضواً في حلف شمال الأطلسي المعادي للاتحاد السوفييتي، لكنها كان تفتح قنوات التواصل مع موسكو.

في إنشاء إسرائيل كانت وزارة الدفاع الفرنسية هي من أسس أول مفاعل نووي إسرائيلي في ديمونة، في الوقت الذي كانت الاتصالات بين الرئيسين ديغول وعبد الناصر على قدم وساق.

في حرب العراق – إيران، كانت شركات السلاح الفرنسية تبيع سلاحاً لبغداد وطهران في آن واحد.

في الحرب الأهلية اللبنانية، كانت فرنسا التي تسمى ((الأم الرؤوم للبنان)) تبيع وتشتري كل فرقاء هذه الحرب.

الآن، وبعد 7 أكتوبر الجاري خرجت فرنسا منذ الحلقة الأولى مدافعة عن ((حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء الأعمال الوحشية لحركة حماس الداعشية)) على حد وصفهم.

والآن وأثناء زيارة ماكرون للمنطقة تحدث الرجل عن ضرورة إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمقاومة الإرهاب، ثم عدل ذلك حينما كان مع الزعماء العرب، وقال إنه يدعو لتحالف من أجل السلام.

إن مبدأ ((أعطِ كل طرف ما يحب أن يسمع وكل ما يرتاح إليه عقله وضميره)) هو تلاعب دبلوماسي لا يؤدي إلى نتائج حقيقية أو واقعية في الوصول لحلول عملية برعاية أو مشاركة فرنسية.

إن فرنسا، الدولة العظمى، وإحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والعضو في حلف شمال الأطلسي، والقائدة في الاتحاد الأوروبي، وأحد أهم عشر قوى مسلحة في العالم، والعضو في النادي النووي، أصبحت في العقد الأخير دولة هامشية في التأثير الدولي والإقليمي.

فشل ماكرون في الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية، وفشل في الوساطة في إقناع إيران بالتوقيع على النسخة الثانية من الاتفاق النووي، وفشل في حلحلة ملف العقوبات الأمريكية التجارية على الصين، وفشل في إقناع الفرق في لبنان بصيغة اختيار رئيس جديد، وحكومة مستقرة.

جزء أساسي، ومكون رئيس من ممارسة سياسة مؤثرة إقليمياً ودولياً يعتمد على حجم الثقة ومنسوب المصداقية التي تتوفر لأي شخصية عالمية تسعى للعب دور مهم.

للأسف إيمانويل ماكرون يعاني من أزمة كبرى في هذا المجال.