رايتكم عالية

هي قضيتنا الأولى، كانت ولا تزال وستبقى إلى أن يعود الحق إلى أهله، ويفك أسر المسجد الأقصى.

قلنا إنها لفلسطين، الأرض التي باركها رب العالمين، لا يغيّر رأينا منحرف عن الطريق القويم، ولا أقصد حركة البيع والشراء المسمّاة ((حماس))، بل الجميع، فهذه عادتنا مع كل الذين مرّوا على واجهة هذه القضية، وحقّقوا منافع لهم ولأولادهم وإخوانهم وأصهارهم وأولاد عمومتهم وبطاناتهم، نختلف مع الأشخاص، ولا نبدّل مواقفنا كما يبدّل الإخوان ميولهم وأولوياتهم، ولا نقفز فوق الثوابت.

أقول ذلك للذين تركوا معاناة أهل غزّة وشغلوا شبكتهم ((الدساسة)) بالشائعات ضد الذين أرسلوا طوابير الشاحنات إلى معبر رفح قبل أن يفتح، وخصّصوا وقتهم للمشاورات مع قادة العالم لوقف عملية اجتياح القطاع، وقدّموا مشاريع القرارات بوقف فوري لإطلاق النار في مجلس الأمن، ورفضوا رفضاً قاطعاً تحميل سكان غزّة المسؤولية الجماعية عن فعل فئة كانت تعلم أن مغامرتها الصبيانية ستكون باهظة التكاليف، وسيدفع ثمنها الأبرياء.

الإخوان اعتقدوا أن الظروف أصبحت مواتية لهم، وجعلوا من خطوة حماس نصراً، وفرصة سانحة لتشويه من أسقطوهم في مصر وتونس وليبيا والخليج، فكثّفوا هجومهم بهذا الكم الذي نشاهده من الشائعات، واستدعاء صور قديمة ونشرها بعد التزوير، وجيّشوا شبكاتهم التي تديرها مراكز في المنافي والفنادق والمنتجعات الأوروبية، وللأسف، من خلفها شراذم ما زالت تعمل في دول شقيقة، ومعهم ((فئران المحور)) الذين تنصّلوا عن الاتفاقات السرية المبرمة مع حماس وغيرها، ودخلوا الجحور تاركين حشدهم الإلكتروني يكمل مسيرة الأكاذيب.

نحن ننطلق من تحت راية عالية، بيضاء ناصعة، لا تدنّسها بقع سوداء حاقدة، ولا تلتفت إلى أفعال فئة تتغذى على دماء أهلها وأرواحهم، وستبقى هذه الراية عالية تحت قيادة أهل الحكمة والمواقف الصادقة.

حفظ الله قادتنا، وأهلنا في غزّة.