لماذا نهرب؟

هل هناك شخص على هذه الأرض لم يهرب من أمر ما في حياته؟ إننا وعلى امتداد العمر نمارس الهروب كفعل أشبه بآلية دفاع ذاتي عن النفس في مواجهة العديد من التحديات والمشاكل والإكراهات، وأن نهرب باستمرار لا يعني بالضرورة ذلك الهروب الذي يوقعنا تحت طائلة القانون، فقد يهرب الإنسان من نفسه، من الطقس السيئ، من المخاوف، من القلق، من البيت والعائلة والضغوطات والمطالب و.... إننا كائنات هاربة من نفسها ومن الآخرين طوال الوقت، لأننا نبحث عما لا يمكننا العثور عليه، نهرب بأجسادنا كما نهرب بأذهاننا، بحثاً عن زمن مفقود، ومكان خالٍ من المنغصات!

يقال إن الفيلسوف سقراط كان يهرب للفلسفة وتلاميذه والتسكع في طرقات أثينا طوال الوقت، هرباً من زوجته كزانتيب سليطة اللسان، التي قال بأنه صار فيلسوفاً بسببها، كما هرب الفيلسوف نيتشه إلى عزلته، وإلى الفلسفة بسبب معاناته مع المرض، وتشهد مدينة سانت بطرسبرغ على هروب كاتبها الشهير ديستويفسكي من بيت لبيت تجنباً للدائنين الذين كانوا يطاردونه لاسترداد أموالهم التي كان يقترضها لينفقها في صالات القمار! أما تولستوي فكان يهرب من زوجته العاشقة صوفيا؛ بسبب تعلقها الشديد به ورغبتها في امتلاكه والاستئثار به!

إن الهروب هنا، يمكن تقبّله وتفسيره باعتباره سلوكاً إنسانياً عادياً، يأتي كردة فعل على حالة ضاغطة تستدعي الانطلاق والتحرر، باعتبار أن كل فعل له رد فعل مساوٍ في القوة ومضاد في الاتجاه، فالطقس الحار يدفعك للبحر أو السفر، والجوّ الخانق في البيت يجعلك تطير إلى أماكن أكثر راحة حتى لو كان مقهى بائساً، هذا لا يعني أن الهروب مأمون دائماً وبلا خسائر، فبعض الهروب مكلف ومدمر أيضاً!

لكن ماذا عن الذين ينفصلون بأذهانهم وأرواحهم عن عوالمهم الحقيقية ليدخلوا في نفق الأفكار الماورائية والمعتقدات الغريبة، كالإيمان بالعوالم المتوازية، ووجود كائنات فضائية تملأ العالم، هم فقط من يراها ويتحدث معها، هذه الفكرة تستدعي فكرة أكثر لامعقولية من الناحية العلمية، وهي السفر عبر الزمن، سواء كان السفر للماضي أو للمستقبل.

غداً نكمل!