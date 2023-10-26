غزة ونمط التعامل الدولي

الموقف الدولي المخجل تجاه ما يحصل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال هذه الأيام، يدعو إلى الاستغراب والاستفهام بل إلى أهمية إعادة التفكير حول نمط التعامل الدولي في القضايا التي تتداخل فيها: القضايا الإنسانية مع المغامرات السياسية التي تقوم بها بعض الحكومات والحركات السياسية.

وإلا فإن ما يحصل حالياً من التضحية بالمدنيين أمر علينا أن نتوقعه وبأنه سيتكرر لاحقاً لأنه هو ((الحلقة الأضعف)) في مثل هذا النوع من الصراعات، وبالتالي سيستمر المجتمع الدولي في هذه الدوامة دون معرفة نهاية للجرائم ضد الإنسانية.

الدول الكبرى في النظام الدولي هي المسؤولة عما يحدث من تجاوز الحكومة الإسرائيلية، فطريقة مواقفهم أقرب إلى أنها تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد مدنيي قطاع غزة والتي شارفت على الدخول في أسبوعها الرابع.

وتزداد هذه المسؤولية عندما نتذكر أن القيم الإنسانية وأهمية الحفاظ عليها هي من صناعة المجتمعات الغربية التي تتبع هذه الدول لكن في صمتها الحالي عما تفعله الآلة العسكرية الإسرائيلية لا تقل في خطئها عن جريمة اختراق حركة ((حماس)) للقانون الدولي وعبورها الحدود الإسرائيلية واختطافها المدنيين الإسرائيليين وترويع الآمنين منهم.

هناك محاولات يمكن وصفها بالمشرفة على مستوى شعوب العالم، ومعها مساعٍ سياسية ودبلوماسية قامت بها بعض حكومات العالم وعلى رأسها الدول العربية التي حضرت قمة السلام التي استضافتها مصر يوم السبت الماضي.

لكن يبقى المؤثر الأول في النظام الدولي من حيث إيجاد مخرج عملي وحلحلة الأزمة الممتدة، هم من يطرحون أنفسهم من واقع مجلس الأمن الدولي السلطة الدولية العليا، مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام العالميين وإلا فإن شعور بعض الشعوب بالغبن وفقدان الأمل سيعيد عالمنا إلى مرحلة ما قبل قيام الأمم المتحدة، من قرابة ثمانية العقود.

إن وجود القانون الدولي كمنظم للعلاقات بين الفاعلين في النظام الدولي أمر مهم، كما لا يمكن التقليل من أهمية وجوده وإلا سيعاني الجميع من الفوضى الأمنية، وحتى لا نكون ((مثاليين)).

فالقانون الدولي ليس منصفاً في كل الأوقات ولكن وجوده مهم. بالإضافة إلى أن وجود القانون الدولي الإنساني الذي تم إقراره من أجل حماية المدنيين أثناء الحروب والصراعات ووقف الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها المعتدي تستوجب من الدول الكبرى عدم التساهل مع المعتدي وفي حالتنا المقصود هو إسرائيل تحت مبرر ((حق الدفاع عن النفس)) خاصة أن الحملة العسكرية الإسرائيلية لم تستثنِ حتى المستشفيات أو المؤسسات المدنية.

ما يحدث مع الشعب الفلسطيني عموماً ومع مدنيي قطاع غزة تحديداً هو نتيجة لقصور تطبيق القانون الدولي بمعاهداته واتفاقياته وأعرافه في جانب واضح ومحدد وهو من شقين. الشق الأول: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. أما الشق الثاني هو: إلزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذ الشق الأول وإلا كان الأمر البقاء للأقوى.

فالتعنت الإسرائيلي في منح الفلسطينيين حقهم الذي أقره القانون الدولي وإغلاق أملهم المنشود هو ما يعطي مبرراً لكل مغامر سياسي على الاستفادة من الوضع لإثارة مشاعر السكان والعاطفة الدينية والقومية التي تعقد أي محاولة للوصول إلى تفاهم سياسي.

قصص ازدواجية المعايير في النظام الدولي لتحديد من هو المجرم أو الإرهابي معروفة لدى الجميع لكن أن تصل مشاعر السياسيين الغربيين إلى حالة الجمود في الجرائم الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل والأطفال تحت مبرر الدفاع عن النفس وهي عبارة فضفاضة أمر يدعو إلى القلق على: مساعي التسامح الإنساني والتعايش السلمي بين الشعوب.