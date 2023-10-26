«إكس» تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وفيديو

أطلقت منصة ((إكس)) (المعروفة سابقاً باسم ((تويتر))) ميزة جديدة، ستتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وفيديو.

وبدأ بعض مستخدمي المنصة ملاحظة الميزة الجديدة أسفل خانة الرسائل المباشرة، عبر التطبيق يوم الأربعاء.

وأعلن التطبيق، الذي يمتلكه الملياردير إيلون ماسك، أنه بإمكان المستخدمين أخذ الرسائل إلى المستوى التالي، عبر المكالمات الصوتية والفيديو.

وأشار التطبيق إلى أنه بإمكان المستخدمين تحديد الفئة التي سيسمحون بإجراء هذا النوع من المكالمات معها سواء كانت من الحسابات التي يتابعونها أو الحسابات الموثقة.

ومع ذلك فإن المشتركين المميزين فقط هم من سيكون بإمكانهم إجراء المكالمات سواء صوتية أو فيديو، في حين أن كل الحسابات ستتمكن من استقبال المكالمات.

وأشارت الشركة إلى أن المكالمات الصوتية والفيديو متاحة في الوقت الحالي للحسابات، عبر الهواتف العاملة عبر نظام iOS، لكنها ستكون متاحة قريباً عبر Android.

وأكدت رئيسة الشركة في أغسطس أن الميزة الجديدة ستصبح متاحة قريباً، لكنها لم تحدد موعد ذلك، مشددة على أن تلك الخطوة ستكون جزءاً من خطة تطبيق لكل شيء.

وتطلق منصة التواصل الاجتماعي ((إكس))، إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والصوت لبعض المستخدمين، وفقاً لكبير مسؤولي التكنولوجيا والمالك إيلون ماسك، حيث يعمل الملياردير الأمريكي على تحويل ((إكس)) إلى تطبيق لكل شيء.

وصف إيلون ماسك منشوراً على النظام الأساسي، يوجه المستخدمين إلى تمكين الميزة باعتباره ((إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والصوت على إكس)).

وتأتي هذه الميزة وسط سلسلة من الميزات الجديدة والتغييرات على التجربة الأساسية للمنصة تحت قيادة ماسك، الذي استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي، منذ ما يقرب من عام.

وبعد تغيير العلامة التجارية لـ((تويتر)) إلى ((إكس)) أشار ماسك إلى أنه سيحول المنصة إلى تطبيق فائق، يقدم مجموعة من الخدمات من الرسائل والشبكات الاجتماعية إلى المدفوعات من نظير إلى نظير. وكان ماسك قد قال أثناء إعلانه عن هذه الميزة في أغسطس: ((إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى رقم هاتف للحصول على الميزات، والتي ستكون متاحة على نظام التشغيل iOS من Apple، وAndroid من Google، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية)).