«أبل» تعلن زيادة أسعار بعض خدماتها

رفعت شركة ((أبل)) الأمريكية، أسعار عدد من عروض خدماتها الرئيسة، بما في ذلك خدمة ((Apple TV+))، وخدمة ((Arcade))، وخدمة عروضها المجمعة ((Apple One))، حيث تأتي هذه الخطوة بعد عام من زيادة الأسعار التي طبقتها الشركة سابقاً في أكتوبر 2022.

وبحسب شبكة ((سكاي نيوز))، ستبلغ تكلفة خدمة +Apple TV الآن 9.99 دولارات شهرياً، بعد أن كانت 6.99 دولارات، فيما ستبلغ تكلفة الحزمة السنوية الآن 99 دولاراً، مقابل 69 دولاراً قبل الزيادة.

أما خدمة Apple One، وهي الباقة التي تستخدمها العديد من العائلات للوصول إلى خدمات ((أبل)) بسعر أقل، فقد زادت أيضاً، حيث تبلغ تكلفة حزمة Premier الآن 37.95 دولاراً شهرياً.

كما ترتفع الأسعار الشهرية لخدمة Apple's Arcade وخدمة News+، لتصل إلى 6.99 دولارات، و12.99 دولاراً على التوالي.

وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 21.21 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث للشركة، ما يجعله ثاني أكبر موارد الشركة الشهيرة بعد هاتف ((آيفون))، الذي حقق 39.76 مليار دولار خلال الفترة الزمنية نفسها.

هذا، ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل خيارات جديدة لأجهزة ماك، مع شرائح M3 المشاع عنها، في حدثها الافتراضي الذي سيعقد في 30 أكتوبر، باسم Scary Fast، كما يخطط عملاق التكنولوجيا، ومقره كوبرتينو، أيضاً، لتقديم إعادة تصميم كاملة لتطبيق Apple TV.

وفقاً لتقرير من بلومبرغ، تخطط شركة أبل لدمج عروض الفيديو المختلفة للشركة بحلول عام 2023.