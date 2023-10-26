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«السوربون أبوظبي» تنظم مؤتمراً حول الاستدامة

10/26/2023 7:31:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت جامعة السوربون- أبوظبي مؤتمر ((التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وفتح آفاق الفرص الجديدة لتحقيق الاستدامة))، ضمن برنامجها التحضيري لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP 28))، وفي إطار مبادرتها ((GO GREEN 2023))، للعام الدراسي 2023-2024.

وعقد المؤتمر بالتعاون مع مختبر الأبحاث الفرنسي من جامعة السوربون في باريس ((Laboratoire Médiations))، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين من جامعات داخل الدولة وخارجها.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز مديرة الجامعة ((يمثل المؤتمر خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا الجماعية لزيادة الوعي بظاهرة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة، من خلال جمع الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، لاقتراح الحلول الرئيسة لمواجهة الظاهرة.

من جانبه، قدم علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات ((تدوير))، عرضاً حول إدارة النفايات، وقال: ((يشهد العالم قلقاً متزايداً حيال توليد النفايات، التي أصبحت مصدراً رئيساً للتلوث البيئي، لذلك باتت إدارتها وإعادة تدويرها تلعب اليوم دوراً جوهرياً لحماية البيئة، وتتمحور رؤيتنا في شركة ((تدوير)) خلال السنوات المقبلة حول مواصلة جهودنا لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري على المستويين المحلي والعالمي)).

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