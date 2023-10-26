الاستدامة وحماية المناخ.. أولويات وطنية على طاولة «COP28»

أكد فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أن العالم يواجه اليوم تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية، من تداعياتها تغيير ملامح الكوكب، ابتداءً بشحّ الموارد مروراً بالتلوث والفقر وانتهاءً بالتغير المناخي، الذي بدأنا نشهد تداعياته من حيث انخفاض التنوع البيولوجي ونفاد الموارد الطبيعية.

وتابع: تفرض علينا هذه التحديات اعتماد التنمية المستدامة كمنهج لتلبية الاحتياجات الحالية للبشرية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها. والدول التي تسعى لتحقيق الاستدامة تواجه تحديات متعددة، فعلى الصعيد العالمي، يتعين على الدول تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تعزز استخدام الطاقة المتجددة وتحفز الابتكار.

وأضاف: خلال الأعوام القليلة الماضية، اكتسبت الاستدامة أهمية كبيرة لدى الحكومات والمنظمات الدولية، وبرز دور دولة الإمارات التي كانت سبّاقة في استشراف المستقبل واعتماد أسس الاستدامة كخارطة طريق لسياساتها، استناداً إلى فكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتُوج ذلك بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 ((عام الاستدامة)) في الإمارات تحت شعار ((اليوم للغد)).

وقال: بدأت الإمارات بالفعل في تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتحقيق هذا الهدف، مثل تولي الحكومة الإماراتية رئاسة مجلس الطاقة المستدامة للأمم المتحدة وإطلاق مبادرة ((الاستدامة والتكنولوجيا في النقل)) والتزام الإمارات بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.