حدث وتاريخ .. 27 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
1951 إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري الإنجليزي للسودان.
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1960نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف.
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1998انتخاب غيرهارد شرودر مستشاراً لألمانيا.
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2010 وفاة نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.
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