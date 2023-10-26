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حدث وتاريخ .. 27 أكتوبر

10/26/2023 7:31:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

1951 إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري الإنجليزي للسودان.

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1960نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف.

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1998انتخاب غيرهارد شرودر مستشاراً لألمانيا.

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2010 وفاة نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.

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