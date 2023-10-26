دعوات ليبية ملحّة لتطوير دور البعثة الأممية

يستعد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لإطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي بداية من النصف الثاني من نوفمبر المقبل؛ بهدف تجاوز الأزمة الناجمة عن الخلافات حول القوانين الانتخابية المصدق عليها من قبل مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري.

تتزامن الخطوة مع تعرض البعثة الأممية إلى سيل من الانتقادات؛ بسبب فشلها في مهامها بعد مرور 12 عاماً من تكليفها بها، وفي ظل اتساع دائرة الجدل حول مستقبل الأوضاع السياسية في الداخل الليبي، لا سيما أن أغلب الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال تراوح مكانها رغم تعدد اللجان والمسارات وكثرة الاجتماعات والمؤتمرات.

ويرى مراقبون أن العلاقة بين الفاعلين السياسيين في ليبيا، والبعثة الأممية، تواجه مأزقاً حقيقياً؛ نتيجة فشل المجتمع الدولي في إخراج البلاد من أزمتها السياسية المتفاقمة منذ 2011، وعجزه عن الإيفاء بتعهداته، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير الظروف الملائمة؛ لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحقيق المصالحة المدنية، وإجلاء القوات الأجنبية و((المرتزقة)).

وأوضح المحلل السياسي، عبدالقادر الخمسي، أن هناك خلافات حادة بين أغلب الفرقاء السياسيين المحليين، والمبعوث الأممي، خاصة حول موقف الأخير من القوانين الانتخابية، ودعوته إلى تشكيل حكومة جديدة.

وصرح الخمسي لـ((البيان)) بأن هناك من يرى أن البعثة الأممية باتت تدور في فلك طرف سياسي بعينه، وهي مطالبة بتعديل موقفها، والتعامل مع التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد بجدية أكثر حتى لا تتورط في الدفع نحو تكريس المزيد من الانقسام، وخاصة بين طرابلس وبنغازي.

وفي السياق، دعت عشرات الأحزاب السياسية الليبية إلى تطوير دور البعثة والمبعوث؛ للرفع من مستوى الأداء، بما يتناسب مع حجم التحديات.

وتضمن خطاب مشترك وقع عليه زعماء 57 حزباً، تم توجيهه إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلباً عاجلاً وملحاً بزيادة الزخم في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، شريطة أن تعمل البعثة على ربطها حتى لا تسير بمعزل عن بعضها البعض.

وردت الأحزاب طلبها إلى وجود شبه اتفاق بين الفرقاء الليبيين على أن أداء البعثة فقد زخمه رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي، مشيرة إلى أن مجلس الأمن أخفق في حماية المدنيين الليبيين لأكثر من عقد كامل من الزمن.

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