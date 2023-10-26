سلوفاكيا توقف المساعدات العسكرية لكييف

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد، روبرت فيكو، أمس، وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على ((المساعدات الإنسانية والمدنية))، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين.

وقال فيكو غداة تعيينه رئيساً للحكومة: ((نعتبر أن المساعدات هي مجرد مساعدات إنسانية ومدنية، ولن نزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن)).

وبعد الفوز في الانتخابات التشريعية، أعلن فيكو أن السلوفاكيين لديهم ((مشاكل أكبر من أوكرانيا))، ودعا إلى محادثات سلام لأن ((المزيد من عمليات القتل لن يساعد أحداً)).

وأضاف فيكو ((الحرب في أوكرانيا ليست حربنا، لا علاقة لنا بهذه الحرب)).

وأفاد بأن ((الوقف الفوري للعمليات العسكرية هو الحل الأفضل لأوكرانيا. يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينتقل من موقع مورد الأسلحة إلى موقع صانع السلام)).

كما أعلن فيكو أيضاً، خلال تصريحاته أمام النواب، أنه لن يدعم أي عقوبات جديدة على روسيا ((حتى نقوم بتحليل تأثيرها على سلوفاكيا)). وأكمل: ((إذا كانت مثل هذه العقوبات ستضرنا، كما هو حال معظم العقوبات، فإنني لا أرى أي سبب لدعمها)).

وكان فيكو أعلن في اليوم السابق بعد تعيينه رئيساً للحكومة، عن ((سياسة خارجية سلوفاكية ذات سيادة)).

في الأثناء، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ((حصة سلوفاكيا من الأسلحة المقدمة (إلى أوكرانيا) لم تكن في الواقع كبيرة جداً، ولهذا السبب لن تؤثر تقريباً على العملية برمتها))، متهماً واشنطن بتأجيج الصراع عبر مساعدة كييف.

وبحسب مراقبين، قدمت سلوفاكيا، دعماً قوياً لأوكرانيا، خصوصاً عبر توفير الطائرات المقاتلة مثل ((ميغ 29)) ذات التصميم السوفيتي، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، إضافة إلى إصلاح الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

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