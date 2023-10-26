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منظمة بريطانية تعلّق أعمالها في اليمن

10/26/2023 7:31:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت منظمة ((رعاية الأطفال)) البريطانية غير الحكومية، أمس، تعليق أنشطتها الإنسانية كافة شمالي اليمن بعد وفاة مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها في البلاد خلال احتجازه منذ 50 يوماً داخل أحد سجون مخابرات الحوثيين في صنعاء.

وأفادت المنظمة في بيان بأنها ((تشعر بالحزن الشديد لتأكيد وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه في اليمن، وتدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري)) في هذه الحادثة.

وأوضحت أن مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها باليمن، هشام الحكيمي، اعتقل في 9 سبتمبر الماضي ((خارج أوقات عمله في المنظمة))، وأنه على الرغم من محاولات المنظمة، وعائلته، والمحامين، ((لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه بأكملها)).

وأكدت أنه ((لم يتم توجيه أي اتهامات أو إجراءات قانونية من قبل السلطات أو تقديم أسباب لاحتجازه في صنعاء))، مشيرة إلى أنها ستقوم بـ((تعليق عملياتها في شمال اليمن بأثر فوري)).

وأوضحت ((رعاية الأطفال)) أن الحكيمي كان يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو أب لـ4 أبناء، انضم إلى صفوفها اعتباراً من 2006. ولم تحدد المنظمة ظروف وفاته التي لم تعلن عنها السلطات الحوثية في صنعاء.

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