روسيا تخصص ثلث موازنة 2024 لحرب أوكرانيا

أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، خلال جلسة عامة، أمس، أن موازنة الدفاع الخاصة ببلاده ستزيد إلى 10.8 تريليونات روبل (116 مليار دولار) في عام 2024، مقدراً أن يتم إنفاق ثلث موازنة الدولة العام المقبل على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووفقاً لوزارة المالية الروسية، سيرتفع الإنفاق العسكري نتيجة لذلك إلى 30.6% من إجمالي نفقات الدولة العام المقبل، ويتوقع أن يعادل 370 مليار دولار. وقال سيلوانوف إن النصر هو الهدف الرئيس الذي يجب أن تركز موازنة الدولة ومواردها عليه. وبذلك يتضاعف الإنفاق العسكري لروسيا مقارنة بموازنة 2023. وقبل التصويت، قال سيلوانوف أمام المشرعين، إن مشروع الميزانية ((غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا)).

وصوت النواب الروس ((الدوما))، في القراءة الأولى لمشروع قانون ((موازنة 2024)) لمصلحة زيادة قياسية للإنفاق العسكري في ميزانية الدولة، لتمويل حرب موسكو ضد كييف. ووافق نواب ((الدوما)) على خطط الإنفاق للعام المقبل.

وبحسب خبراء، سيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20% إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الميزانية، وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع 68%. ومع نسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وضع سيئ

ميدانياً، يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للقوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا شرقي البلاد، حيث أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن الصحافي ذي الصلة الوثيقة بالدوائر العسكرية، يوري بوتوسوف، قوله على ((تليغرام)): ((تجرى معركة هنا يحشد فيها (الجانب) الروسي قواته الرئيسة)).

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