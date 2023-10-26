نازحون لجنوب القطاع يعودون إلى الشمال: «لا يوجد مكان آمن»

غادرت رحمة ساق الله مع عائلتها منزلها في شمال مدينة غزة، هرباً من القصف الإسرائيلي. لكنها تعود إليه مع ابنتها فقط بعدما، قتل القصف زوجها وثلاثة من أولادها في منزل جنوبي قطاع غزة، كانوا اعتبروه آمناً.

وتلخص السيدة الأربعينية حال آلاف العالقين مثلها في القطاع المحاصر قائلة: ((لا يوجد مكان آمن.. حيثما نذهب سنموت)). وهي من ضمن نحو 600 ألف مدني فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزحوا إلى جنوب قطاع غزة منذ 13 أكتوبر الجاري، رضوخاً لتحذيرات الجيش الإسرائيلي الذي دعاهم إلى الانتقال جنوباً ((حرصاً على سلامتهم)).

لجأت رحمة ساق الله مع أسرتها إلى بيت صديق للعائلة في بلدة القرارة في خان يونس.

وتقول: ((دمّروا البيت فوق رؤوسنا)). وتتابع ((استشهد زوجي فضل وأولادي الثلاثة: داوود، ومحمد، وماجد، (18، و15، و9 أعوام)، بينما أصبت أنا وابنتي رغد (17 عاماً)))، مشيرة إلى أن ماجد كان يفترض أن يحتفل يومها بعيد ميلاده.

وتقول بأسى ((ما زلنا نحن الاثنتين على قيد الحياة، لكننا لسنا بخير، العائلة راحت)). وتقول الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي دفع نحو 30 ألف مدني فلسطيني إلى نزوح معاكس من جنوب القطاع إلى شماله.

فقدت رحمة ساق الله، 11 شخصاً من أقربائها، و26 شخصاً من عائلات أخرى كانوا لاجئين معها، في تلك الغارة الإسرائيلية، كما تروي لـ((فرانس برس))، بينما كانت تستعد للعودة إلى مدينة غزة. وتقول: ((حولوا غزة إلى دمار وركام، يريدونها مقبرة)). وتستطرد ((نتانياهو كذاب يطلب من الناس الرحيل إلى الجنوب ليقتلهم هناك)).

نموت في بيوتنا

كذلك، اتخذت أسرة عبدالله عيّاد، قرار النزوح المعاكس شمالاً باتجاه مدينة غزة. ويقول عيّاد: ((العودة لنموت في بيوتنا)). ويضيف عبدالله (65 عاماً) إنه غادر برفقة زوجته وبناتهما الخمس بيتهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بعد إنذارات الجيش الإسرائيلي. ولجأوا إلى مستشفى ((شهداء الأقصى)) في دير البلح وسط القطاع.

لكنهم قرروا العودة، وصعد السبعة في عربة تجرها دراجة ثلاثية العجلات. ويتابع عيّاد ((نعود لنموت في بيوتنا. هذا أشرف لنا.. لا طعم للحياة هنا.

ليس لنا هنا سوى الإذلال، لا طعام، ولا ماء، ولا حمامات.. وفوق ذلك كله القصف في كل مكان)). وأكدت رحمة ساق الله في اتصال هاتفي بعد اللقاء معها، أنها تمكنت من الوصول إلى بيتها في مدينة غزة. لكن نازحين آخرين غادروا الأماكن التي نزحوا إليها في جنوب القطاع دون أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم.

ولجأ قسم كبير منهم إلى مستشفى ((الشفاء)) وسط مدينة غزة. فيما تتكدس عائلات برمتها تحت خيم من قماش معلقة على جدران وأعمدة إسمنتية. بينما يقول محمد أبوالنحل:

((أعيش أنا وزوجتي وأطفالي وأصهاري، نحو 40 شخصاً، في خيمة لا تتعدى ثلاثة أمتار)). ويتابع: إن القصف لاحقه إلى خان يونس التي كان لجأ إليها، مضيفاً: ((نطالب العالم أن يجد لنا حلاً. هذه حياة لا تليق حتى بالبهائم)). ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب تعليق من ((فرانس برس)) حول قصف مناطق في الجنوب، طلب من المدنيين التوجه إليها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز