حرب السودان.. استئناف المفاوضات واشتداد الاشتباكات

مع أول يوم من استئناف ((مفاوضات جدة)) بشأن حرب السودان، اشتدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ومدن كبرى في إقليم دارفور، وسط تضارب الأنباء حول مصير مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب الإقليم، التي تشهد معارك ضارية بين المتقاتلين.

في الأثناء، رحبت السعودية، أمس، باستئناف المفاوضات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وتفصيلاً، شهدت الخرطوم قصفاً متبادلاً بين الجيش و((الدعم السريع))، إذ نفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على أهداف تابعة لـ ((الدعم السريع))، شرق وجنوب العاصمة، بجانب تبادل للقصف في محيط القيادة العامة للجيش، وأرض المعسكرات، والمدينة الرياضية جنوباً.

في وقت أعلنت ((الدعم السريع)) سيطرتها على قيادة ((الفرقة 16))، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن الفرقة تحت سيطرة القوات المسلحة، ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن سقوطها في يد الخصوم.

غير أن أعتى المعارك دارت في مديني نيالا والفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، وبحسب شهود عيان، فإن ((الدعم السريع)) نفذت هجوماً على مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، تصدت له قوات الجيش، غير أن ((الدعم السريع))، أعلنت إحكام سيطرتها على كامل المدينة، والمقرات العسكرية، بما فيها مقر ((الفرقة 16))، وعدد من الحاميات الأخرى.

وفي مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، أفاد شهود بأن قوات الدعم السريع نفذت هجوماً واسع النطاق على المدينة، ولفتوا إلى أن المدينة شهدت تبادلاً للقصف بين الجيش و((الدعم السريع))، ما أدى إلى تساقط القذائف على عدد من الأحياء السكنية، لا سيما أحياء (النصر، وديم سلك)، والأحياء الشمالية للمدينة، وأكدوا أن مسيرات تابعة لـ ((الدعم السريع)) قصفت مواقع متعددة تابعة للجيش السوداني.

وذكرت ((الدعم السريع)) في بيان، أنها تمكنت من تحرير قيادة المنطقة الغربية ((الفرقة 16)) في نيالا بجنوب دارفور، خلال معركة قادها قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو.

وأكدت أنه، بسقوط ((الفرقة 16))، ثاني أكبر المقرات العسكرية في البلاد، تم تحرير كل الوحدات العسكرية التابعة لها داخل وخارج نيالا، وهي: (سلاح المدفعية، والمدرعات، والمهندسين، والإشارة، والمستودع الاستراتيجي المتقدم، والسلاح الطبي، والنقل والتموين، والصيانة والإصلاح، ونادي وفندق الضباط، ورئاسة القوات المشتركة السودانية التشادية.

ومقر كتيبة الاستطلاع، ورئاسة الفوج السابع حرس الحدود، ورئاسة اللواء 110 منواشي، واللواء 61 بمنطقة كاس، واللواء 63 برهيد البردي، وحامية أبوجردل، وحامية أم دخن، وحامية سنقو، ورئاسة القوات المشتركة بأم دافوق، وحامية أم دافوق).

وبيّنت أن قواتها استولت على عدد كبير من الدبابات والمدافع والأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية جارٍ حصرها، إضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح، وذكرت في بيان، أن الحرب الدائرة الآن لم تكن خياراً لها، إنما فرضت عليها، مشددة على سعيها لتكون آخر الحروب، من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة، وإعادة بناء جيش قومي مهني موحد، يمثل أطياف الشعب كافة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، ترحيب المملكة باستئناف المحادثات، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية ((إيقاد)).

وحثّت السعودية طرفي الحرب على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة ((الالتزام بحماية المدنيين في السودان))، بتاريخ 11 مايو 2023، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في جدة 20 مايو 2023.

وأكدت المملكة حرصها على وحدة الصف، وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعماً لانتهاء هذه الأزمة، وخروج السودان منها، وصولاً إلى اتفاق سياسي، يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

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