قتلى حرب غزة يتجاوزون 7 آلاف مدني بينهم 3 آلاف طفل

تجاوزت، أمس، حصيلة القتلى المدنيين في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، لليوم العشرين على التوالي، عتبة الـ7 آلاف، بينهم زهاء 3 آلاف طفل، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتوغل ((كبير نسبياً)) خلال الليل، لمهاجمة مواقع ((حماس)) شمالي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان مقتضب: ((بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيداً، بينهم 2913 طفلاً، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الحالي)).

وأصدرت وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي.

فيما بثّت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القوات البرية نفّذت ((عملية محددة الهدف)) ليل الأربعاء الخميس في شمال قطاع غزة، استخدم فيها دبابات، وضربت عدة أهداف للنشطاء من أجل ((تحضير ساحة المعركة)) قبل اجتياح بري متوقع على نطاق واسع. ووصفت العملية بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق خلال الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الثالث.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث العسكري إن ((الجيش نفذ خلال الليل عملية محددة الهدف بدبابات في شمال قطاع غزة، في إطار تحضيراته للمراحل المقبلة من القتال))، وأضاف إن ((الجنود خرجوا من المنطقة عند انتهاء العملية)). وذكر الجيش الإسرائيلي، على منصة ((إكس))، أن دبابات وقوات مشاة قصفت خلايا مسلحة عدة، وبنية تحتية ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع داخل شمال غزة، ((تمهيداً للمراحل التالية من القتال)).

في الأثناء، بثّ التلفزيون الفلسطيني، غارات ((عنيفة)) شنّها الطيران الإسرائيلي على أهداف مدنية في القطاع. بينما فصّلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن إسرائيل شنّت سلسلة غارات على أجزاء مختلفة من غزة. وذكرت أن 18 فلسطينياً معظمهم من الأطفال قُتلوا، فيما أصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم ((كتائب القسام))، الجناح العسكري لحركة ((حماس))، أبوعبيدة، إن العدد التقديري للأسرى الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية يبلغ نحو 50 قتيلاً. ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى في الإعلان الذي أوردته ((رويترز))، نقلاً عن حساب ((كتائب القسام)) على ((تليغرام)).

تحذيرات الأمم المتحدة

في السياق، حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بأن ((لا مكان آمناً في غزة))، بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف على القطاع.

وأكدت لين هاستينغز في بيان أن ((الإنذارات المسبقة)) التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع ((لا تحدث أي فرق)).

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الوقود لديها على وشك النفاد في قطاع غزة، ما اضطرها إلى تقليص جهود الإغاثة بشكل حاد في القطاع. وتدعو الأمم المتحدة إلى إدخال الوقود بشكل عاجل لتشغيل المولّدات الكهربائية في المستشفيات التي يتدفق إليها آلاف الجرحى، ولضخ المياه وتنقيتها، وتشغيل شاحناتها.

ووفق المنظمة الأممية، دخلت غزة بضع عشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية منذ 21 أكتوبر الجاري، عبر معبر رفح مع مصر. ولا تزال هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة يومياً. وقال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساتيرفيلد، أمس، إن الحالة في غزة كارثية من المنظور الإنساني. وأضاف حسب ما نقل موقع ((سكاي نيوز عربية)): ((أولويتنا الآن هي أن نرى دخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في غزة وبأسرع وتيرة. ما ينقل اليوم إلى غزة قطرة في محيط((. وأضاف ))التركيز أيضا أن نرى الرهائن الأجانب خارجين بأمان)).

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