رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لـ«البيان »: 232 مليون درهم مساهمة الإمارات في «إيفاد» منذ تأسيسه

أكد ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ((إيفاد)) التابع للأمم المتحدة أن الإمارات لعبت دوراً رئيساً في إنشاء الصندوق في عام 1977 كونها أحد الأعضاء المؤسسين.

إذ بلغت مساهمتها منذ ((التأسيس)) حتى الآن 63.18 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 232 مليون درهم، أسهمت في تعزيز دور الصندوق في تحسين حياة سكان الريف، خصوصاً الشباب والنساء، ودعم التحول الريفي وتحسين النظم الغذائية والتكيف مع تغير المناخ، والاستثمار في الزراعة وسبل العيش الريفية هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من الفقر والجوع.

وقال في حوار مع ((البيان)): إن ((الصندوق)) قدم منذ عام 1978 أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع في البلدان النامية، ونفذ 1181 مشروعاً وبرنامجاً، وإن المنطقة العربية استحوذت على 149 مشروعاً بتكلفة 6.5 مليارات دولار أمريكي.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 30 % يخصصها الصندوق من تمويله للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة لغاية 2030 وأن 86 % من الفقراء سيعيشون بحلول عام 2030 فقراً مدقعاً في العالم، وأن الصندوق خصص 1.2 مليار دولار لتمويل الأنشطة المناخية بين عامي 2019 و2021.

وأكد أن مؤتمر الأطراف (COP28) منصة عالمية لمعالجة تغير المناخ، وفرصة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والعلماء والنقابات العمالية والقطاع الخاص، للتعبير عن مخاوفهم وتقديم حلولهم، مشيراً إلى أن دعم الإمارات أساسي في مكافحة الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في البلدان النامية.

حيث عمل كونه أداة للإمارات وبلدان الخليج الأخرى لتوجيه الموارد إلى التنمية الزراعية في البلدان النامية، فضلاً عن كونه قناة للأمن الغذائي لعبت فيه بلدان الخليج دوراً رئيسياً، وأن الإمارات أسهمت حتى الآن بمبلغ 63.18 مليون دولار أمريكي للصندوق منذ تأسيسه.

تحسين الحياة

في التفاصيل قال لاريو: ((إن دعم الإمارات لموارد الصندوق أمر بالغ الأهمية، لتعزيز دوره في تحسين حياة سكان الريف وخصوصاً الشباب والنساء، ودعم التحول الريفي وتحسين النظم الغذائية، والتكيف مع تغير المناخ)).

وأضاف: ((الاستثمار في الزراعة وسبل العيش الريفية هو الطريقة الأكثر فعالية، للحد من الفقر والجوع، كما أنه يعالج تغير المناخ، من خلال تنويع إنتاج الأغذية وخفض الانبعاثات ومساعدة سكان الريف على التكيف، والصندوق أفضل قناة لتوسيع نطاق التمويل، من أجل القدرة على الصمود في المناطق الريفية، إذ نصل إلى عشرات الملايين من سكان الريف، من خلال برنامج عمل يزيد على 20 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل نموذج أعمالنا الفريد، والتصنيف الائتماني AA +)).

المنطقة العربية

وحول حجم نشاط الصندوق في المنطقة العربية قال المتحدث: ((منذ عام 1978 قدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة، لتمويل مشاريع في البلدان النامية، واستحوذت المنطقة العربية على حصة كبيرة من المشاريع.

حيث بلغت قيمة 149 مشروعاً ما مجموعه 6.5 مليارات دولار أمريكي، ويولي الصندوق اهتماماً خاصاً لتعزيز شراكته وتعاونه مع صندوق أبوظبي للتنمية والصناديق المالية العربية والإقليمية الأخرى، ليس فقط بصفتهم كونهم ممولين مشاركين أو مؤسسات متعاونة.

ولكن أيضاً بصفتهم شركاء في إدارة المعرفة وحوار السياسات مع الحكومات والجهات المحتملة لتكرار الابتكارات، التي أثبتت جدواها، ولدى الصندوق شراكات قوية مع حكومة دولة الإمارات والمؤسسات القائمة على التنمية ذات الصلة مثل وزارة المالية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي)).

دعم

وبين أن الصندوق بذل جهوداً ملحوظة في دعم سكان الريف في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2022 استثمر برنامج عمل الصندوق 90 % من موارده الأساسية في أفقر البلدان، و28 % من مشاريعه المدعومة في المناطق الهشة أو المتأثرة بالنزاعات، ويخصص أكثر من 90 % من التمويل لتمكين سكان الريف من التكيف مع تغير المناخ، وأن 51 % من المستفيدين من النساء.

كما أطلق الصندوق مبادرة الاستجابة للأزمات لحماية سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود في 22 بلداً من أشد البلدان احتياجاً،ونتيجة للحرب في أوكرانيا، أما بالنسبة للمستقبل فإن الصندوق ملتزم بتقديم المزيد في السنوات المقبلة، وبدأ في تنفيذ إطار الاقتراض المتكامل، وتأمين 675 مليون دولار من الموارد المقترضة.

كما سيستمر في الاقتراب من الناس، من خلال زيادة أعداد الموظفين العاملين في الميدان من 39 % في عام 2022 إلى 45 % بحلول عام 2024، ويلتزم الصندوق بتخصيص 30 % من تمويله للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة حتى عام 2030.

نهج الاستدامة

وعن تمويل الصندوق للعمل المناخي والنهج المستدام للطبيعة لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ قال رئيس ((إيفاد)):

((الصندوق رائد في مساعدة صغار المزارعين والمجتمعات الريفية الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ، وبناء قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات المناخية، ونفعل ذلك في أكثر من 80 بلداً، وتبين تجربتنا الطويلة أن التكيف مع تغير المناخ يحدث فرقاً حقيقياً في حماية حياة الأسر المعيشية الريفية وسبل عيشها، وبين عامي 2019 و2021 خصص الصندوق 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الأنشطة المناخية.

وهو ما يمثل 35 % من مواردنا الأساسية، وساعدنا في بناء القدرة على الصمود الغذائي لنحو 38 مليون شخص، ونخطط لبذل المزيد من الجهد والوصول إلى هدف لا يقل عن 40 % للفترة 2022-2024. كما التزمنا بتخصيص 30 % من تمويلنا للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة، مثل الإيكولوجيا الزراعية أو الحراجة الزراعية)).

وأضاف: ((منذ إنشاء الصندوق في عام 1978 نفذنا 1181 مشروعاً وبرنامجاً، وقدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع في البلدان النامية، وحقق أثراً كبيراً وتجاوز التزاماتنا السابقة)).

أولويات

وبخصوص أولويات الصندوق والمناطق، التي يعمل فيها قال: ((يحافظ الصندوق على التزامه بتحقيق هدفه المتمثل في تخصيص %100 من تمويله الأساسي لأفقر البلدان، ونهدف إلى جذب المزيد من التمويل، وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا، ومن خلال الدعم المستمر من دولنا الأعضاء.

وشركاء التنمية الدوليين والوطنيين، والمجتمعات الريفية التي نعمل معها، يمكننا إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، كالجوع والفقر والصراع وتغير المناخ وعدم المساواة، ويمكننا أن نعطي الفرص والأمل لسكان الريف المحرومين في العالم. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تتمثل الأولويات القصوى في بناء القدرة الكافية، والقدرة على الصمود حيثما تشتد الاحتياجات)).

تحديات

كما تحدث رئيس الصندوق عن التحديات، التي تواجه الأمن الغذائي في العالم اليوم، وكيفية التصدي لها، حيث قال:

((الأمن الغذائي هو التحدي الأكبر، الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي عام 2022 فإن نحو 783 مليون شخص يعانون من الجوع، وبحلول عام 2030 سيعيش %86 من الفقراء فقراً مدقعاً في العالم في سياقات هشة، ولدعمهم، يعمل الصندوق مع الشركاء في المجال الإنساني،لاستكمال جهود التعافي ببناء القدرة على الصمود)).

وأضاف: ((بفضل مساهمات تجديد موارد الصندوق الحادي عشر في تمويل برنامج عمل الصندوق من عام 2019 حتى عام 2021 زاد 57 مليون شخص من أمنهم الغذائي، وزاد 62 مليون شخص إنتاجهم، ويتمثل التحدي الحاسم الآخر في دعم سكان الريف للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التنوع البيولوجي، الذي سيقلل من تعرض الناس لصدمات سلسلة التوريد العالمية.

أكثر من %90 من المشاريع الجديدة تشمل أنشطة لمساعدة الناس على التكيف مع تغير المناخ، وبفضل المشاريع، التي يدعمها الصندوق في عام 2021 أصبح لدى 600,000 هكتار من الأراضي الزراعية الآن بنية تحتية أفضل للمياه، واستخدمت ممارسات مقاومة للمناخ على مساحة 1.8 مليون هكتار من الأراضي)).

الأزمة الأوكرانية

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشدة على سلسلة توريد الحبوب الرئيسية مثل القمح والذرة، وعمل الصندوق على مبادرات مختلفة للحد من الآثار السلبية، منها: استفادة أقل البلدان نمواً بشكل كبير من اتفاقية النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية (المعروفة باسم مبادرة الحبوب في البحر الأسود).

حيث زادت صادرات القمح الأوكراني إلى أقل البلدان نمواً بأكثر من الضعف، منذ بداية الصراع، من 441 ألف طن إلى 853 طناً، منذ بداية المبادرة، واستفادت البلدان المدرجة في حافظة الصندوق، مثل أفغانستان وبنغلادش وإثيوبيا والصومال والسودان واليمن وجيبوتي إلى حد كبير من زيادة صادرات الحبوب، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار القمح من 14.2 % في عام 2022 إلى 8.6 % في عام 2024، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة في الصادرات تبلغ 1,633 ألف طن في أقل البلدان نمواً.

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