«دبي العالمي لسلامة الأغذية» يناقش تأثير تغير المناخ وحلول الاستدامة

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة عشرة من ((مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية))، الذي سينعقد تحت شعار ((أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء))، 11 و13 ديسمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيجمع المؤتمر متخصصين وأكاديميين وجهات بحث علمي ومنظمات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية عاملة في قطاع الأغذية، لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات.

ويعكس المؤتمر جهود بلدية دبي في تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وحرصها على توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات التي تُسهم في ضمان تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات ((الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051))، و((استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي))، لتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد

والهدر ومواجهة الأزمات، والحفاظ على سلامة الغذاء ونظم التغذية.

وأكد سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن الدورة السابعة عشر من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، ستكون استثنائية، لكونها ستسلط الضوء على تأثير التغير المناخي على النظم الغذائية، ومناقشة التحديات والحلول، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، لضمان الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات الشهر المُقبل في مدينة إكسبو دبي.

وقال الطاهر: ((سيكون المؤتمر فرصةً للتعرف إلى أحدث التطورات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي، وأفضل الممارسات التي تعزز مفاهيم السلامة الغذائية، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي العالمي، وسط مشاركة جهات تشريعية وحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمتخصصين في مجال سلامة الأغذية والتغذية والأمن الغذائي)).

مشاركة

ويُتوقع أن يزيد عدد المشاركين في هذه الدورة على 3,000 مختص وخبير، يمثلون جهات رقابية ومراكز بحثية ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات سلامة الغذاء والتغذية والأمن الغذائي، إضافةً إلى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية.

كما ستنعقد خلاله أكثر من 80 ورشة عمل وندوة وجلسة علمية، تتناول مواضيع متعددة، تتعلق بسلامة الغذاء والأمن الغذائي، والاستدامة، وأفضل الممارسات والفحوصات المخبرية، فضلاً عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في هذا المجال عالمياً.

وأتاحت البلدية طريقة سهلة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر، عبر الرابط التالي:

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