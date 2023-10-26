القمة العالمية للحكومات تعلن «&E» شريكاً رائداً

وقّعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة رائدة مع ((&e))، لتنضم المجموعة الإماراتية إلى نخبة من الشركاء الرائدين للقمة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقّع اتفاقية الشراكة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لاتصالات من ((&e))، بحضور حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ ((&e)).

وتعكس الشراكة الالتزام المشترك بتطوير التكنولوجيا الناشئة، وتوظيفها في ابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات العصر الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات حول العالم. وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة، يمثل عنصراً أساسياً في دعم جهود الحكومات، لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين.

مشيراً إلى أن التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة في مجال التكنولوجيا، يؤسس للعديد من المبادرات الرائدة، والمشاريع المتقدمة القائمة على التكنولوجيا والحلول الرقمية، الهادفة لتعزيز جودة حياة المجتمع. وقال معاليه إن التعاون مع مجموعة ((&e))، يأتي ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات، لتوسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة، لتعزيز موقع القمة منصة عالمية لتبادل المعرفة، وتشكيل مستقبل الحكومات. من جهته، قال مسعود م. شريف محمود:

((نعتز بأن نكون جزءاً من القمة العالمية للحكومات، لما تمثله من منصة عالمية مرموقة، تتيح لنا فرصة المشاركة في الحراك الدولي، وتحفيز الابتكار، والتعاون مع الشركاء لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية الذكية والتحول الرقمي، وبصفتها مجموعة رائدة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار، تلتزم ((&e)) بتعزيز الجهود في إطار الحوكمة، وتقديم أحدث الخدمات الرقمية)).

وأضاف: ((نتطلع إلى حوارات هادفة مع القادة العالميين وصناع القرار والشركاء، لاستكشاف المفاهيم الرائدة والتطورات الرقمية، واستراتيجيات التعاون التي من شأنها رفع مستوى خدمات القطاع الحكومي، إذ نؤمن أنه بتضافر الجهود، يمكننا تسخير قوة التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً)).

يذكر أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تحرص على توسيع الشراكات مع الشركات الرائدة والمؤسسات والمنظمات الدولية حول العالم، وقد تمكنت منذ انطلاقها من بناء أطر تعاون متنوعة وشاملة، ضمن توجهاتها لتعزيز مشاركة المعنيين من مختلف القطاعات في جهود صناعة المستقبل، ما ينسجم مع رؤيتها المرتكزة على أهمية التعاون لتشكيل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

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