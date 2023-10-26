عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء؛ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة؛ وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير غير مقيم لدى الفاتيكان.

وعبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وهند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى فرنسا؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية؛ بالإضافة إلى نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومديري إدارات الأكاديمية.

وشملت أجندة الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسية التي ناقشت أهم إنجازات الخطة الاستراتيجية للأكاديمية للأعوام 2023 - 2026 والمشاريع التي تم إطلاقها ضمن الخطة، والتي تتضمن البرامج الأكاديمية ودورات التدريب التنفيذي وأهم المخرجات البحثية التي تساهم في تعزيز مكانة الأكاديمية كواحد من أهم الصروح التعليمية والبحثية والأكاديمية المتخصصة بالدبلوماسية على مستوى المنطقة والعالم.

كما استعرض الاجتماع مجالات تفعيل الشراكات الاستراتيجية الشاملة لدعم نمو الأكاديمية على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى أبرز إنجازات خطة التوسع الدولي، وتفعيل مذكرات التفاهم والشراكات المحلية والدولية للتعاون في مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج أكاديمية يتم من خلالها تبادل الخبراء والباحثين والطلبة بين الطرفين.

وتقدم نيكولاي ملادينوف، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس الأمناء، على اهتمامه ودعمه المستمر للأكاديمية وخططتها التطويرية.

وأكد التزام الأكاديمية بتوفير برامج أكاديمية وتدريبية لمنتسبيها وفق أعلى المعايير العالمية، مستعرضاً تجربة الأكاديمية الناجحة في إرساء العلاقات الاستراتيجية واتفاقيات الشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والدبلوماسية ومراكز البحث المتخصصة، لتعزيز فرص التعاون والتبادل المعرفي، ومشاركة الخبرات التنظيمية.

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