سعيد الطاير يسلط الضوء على جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سلط معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لـ((مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة))، الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.

وتحدثت في الجلسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من الوزراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

وأشار معالي سعيد الطاير في كلمته إلى انضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن هذا العدد في زيادة مستمرة، ما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وقال: ((نلتقي هنا اليومونحن على مشارف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ((COP28))، الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل، وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة المهمة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المجتمعية المُلحّة، مثل الأمن الغذائي وشُح مصادر المياه، ونظراً لما تعانيه المنطقة العربية من تقلص في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

فإن هناك اعتماداً مطرداً على الواردات من المواد الغذائية في ظل النمو السكاني الكبير. ونحن بحاجة إلى وضع خطة طويلة المدى للاعتماد على أنفسنا فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء)).

واضاف معاليه:)) في الوقت الذي نبذل فيه قصارى جهدنا للحصول على المياه الصالحة للشرب عبر تحلية مياه البحر، فإن هناك أزمة مياه في العديد من البلدان العربية، ومن هنا باتت الحاجة مُلحّة لزيادة التعاون وتضافر الجهود حتى تحصل جميع البلدان على احتياجاتها الضرورية من المياه)).

وأردف: ((إن الحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة من أهم أسباب تردّي التنوع البيولوجي، الأمر الذي انعكس سلباً على النباتات والحيوانات المحلية، وبات مصدر تهديد لها، وتسبب في إلحاق الضرر بالنظام البيئي)).

مفترق طرق

وأفاد بأن التصحرلا يزال وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة والجفاف يشكلان تهديداً كبيراً للمنطقة العربية، ولقد أدت التداعيات المقلقة للتغير المناخي إلى وقوفنا عند مفترق طرق، حيث أصبح الحفاظ على مواردنا ضرورة لا يمكن التغاضي عنها؛ لذلك فإن هدفنا اليوم هو تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف الفرص التي تعزز الحفاظ على مواردنا، لضمان مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة.

مؤتمر باريس

وذكر أنه في عام 2015 توحد العالم في مؤتمر باريس للمناخ على التزام مشترك لمكافحة تغير المناخ، ومع ذلك كلما أمعنا النظر في المستقبل، أدركنا سرعة تفاقم الكارثة.

حيث إن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الحالية ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي، ما يضع على عاتقنا تكثيف الجهود العالمية لتعزيز الإسهامات المحددة وطنياً، التي تعهدت بها الدول الأعضاء في اتفاق باريس لتغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمثل التزامنا للأجيال القادمة بالعيش المستدام.

وأوضح معاليه: ((إن مساعينا لتسريع وتيرة تنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وخطط التكيف الوطنية تدفع عجلة العمل المناخي وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ)).

تنمية مستدامة

وذكر أنه منذ إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2016، أخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم المساعي العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، من منطلق إيماننا الراسخ بأن الاقتصاد الأخضر هو السبيل لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على إيجاد منصة مشتركة تتعاون فيها الدول والمجتمعات لريادة مسارات الاستدامة، حيث تعمل كمحفز لتبادل المعرفة والحلول المبتكرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وبجهودنا المشتركة نعمل على تبادل أفضل الممارسات، ونتائج الأبحاث، وأحدث التقنيات التي تدفع عجلة التحول للاقتصاد الأخضر إلى الأمام.

وأشا معاليه إلى أن للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شراكات قوية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص.

حيث يمتد تعاوننا على نطاق واسع ليشمل مشاريع الطاقة المتجددة، والتخطيط الحضري المستدام، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وبرامج بناء القدرات التي تعزز تحول الدول إلى مستقبل أخضر مستدام، من خلال توفير الخبرات الفنية، وتعزيز الشراكات، وترسيخ الشعور بالمسؤولية.

وقال:)) تشمل رؤيتنا للاستدامة البيئية النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وتمكين الأجيال القادمة، مع مراعاة حماية البيئة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات ولوائح واستثمارات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الدول.

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