سيف بن زايد يؤكد أهمية تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر استقراراً

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي انعقد في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور الدول الأعضاء في التحالف من قارات العالم المختلفة.

حيث تستضيف وزارة الداخلية أمانته العامة، لمواصلة تعزيز الجهود والتضامن الدولي المشترك نحو مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، ومحاربة التطرف والإرهاب والراديكالية .

ونقل سموه للحضورتحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يعزز جهود دول العالم والمجتمع الدولي نحو مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، من خلال تبادل فرص التعاون والخبرات، وأفضل الممارسات على صعيد العمل الشرطي. وأضاف سموه أن الاجتماع يستكمل مسيرة العمل الدولي المشترك للتحالف، ويعزز التعاون ويوحد الجهود نحو ضمان توفير الحماية والسلامة، والعمل معاً على مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.

حضر الاجتماع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، البروفيسور محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، ديلان يشيلغوز زيغيريوس وزيرة العدل والأمن الهولندي، جيرالد درامانان وزير الداخلية الفرنسي.

كما حضره افتراضياً عبر التواصل المرئي ، ماتيو بينتيدوسي وزير الداخلية الايطالي، ،فرناندو غراندي مالاسكا وزير الداخلية الاسباني.

ورش عمل واستعرض الاجتماع مستجدات أنشطة ((التحالف ((من ورش وحلقات تدريبية، بما فيها ((ورشة إجراءات ما بعد الإفراج عن المتطرفين))، ((وورشة عمل استخدام طائرات دون طيار ((الدرون)) من قبل الجماعات المتطرفة))، ((والتدريب على الجرائم السيبرانية))، إلى جانب ((العملية المشتركة لمكافحة المخدرات)).

واستمع الحضور لآراء الخبراء حول ((نموذج الاستجابة لمنع التطرف العنيف ومكافحته على الإنترنت))، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى مكافحة التطرف بجميع أشكاله الرقمية، إذ يقدم هذا النموذج مخططاً للدول لتبنّي نهج شامل متعدد أصحاب المصلحة، لمعالجة التهديدات الأمنية الصادرة عن المجال الرقمي، وجرى نقاش مفتوح بين الوزراء المشاركين، أكدوا خلاله أهمية تواصل الجهود العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم.

ضرورة

وأكد المجتمعون ضرورة استمرار وتكثيف العمل الدولي المشترك، وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة لبحث الحلول الأمنية، والتصدي لكافة أشكال الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك إيماناً وسعياً منهم نحو تحقيق المصلحة المشتركة والأهداف السامية، والتي تقرّ بأحقية أن تنعم مجتمعات وشعوب العالم بالأمن والرخاء.

وأن تتطلع إلى مستقبل حضاري أفضل لأجيالها المتعاقبة، وأشاروا إلى ضرورة تسخير الإمكانات والمقومات المتاحة للدول الأعضاء، لإرساء قيم ومبادئ السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين جميع الأطياف والأديان والجنسيات، ونبذ التعصب والعنصرية.

وأشار المجتمعون إلى أهمية تبني المشاريع والمبادرات الحيوية، التي تعمل على تعزيز التكامل والترابط، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الأمني والشرطي، وذلك لضمان استدامة المسيرة الأمنية، وتحقيق النتائج والمؤشرات الإيجابية.

وقبيل انطلاق الاجتماع، حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، برفقة الوزراء الضيوف من دول التحالف الأمني الدولي، على لقاء ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المشاركين في النسخة السابعة من حوار الإنتربول الذي تستضيفه الإمارات، إذ تناول اللقاء أهمية التواصل العالمي لتعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك.

وذلك بحضور ممثلي الإنتربول، ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهاز الشرطة الخليجية، ومنظمة الشرطة الجنائية الأفريقية ((الأفريبول))، ومنظمة مجتمع الشرطة في أمريكا اللاتينية ((الأمريبول))، ورابطة دول جنوب شرق آسيا ((الآسيانابول))، والوكالة التنفيذية المعنية بالأمن ومكافحة الجريمة (IMPACS).

ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الشرطة الأوروبية ((اليوروبول))، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ((فرونتكس))، والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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