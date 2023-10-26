أمطار الخير تهطل على أغلب مناطق الإمارات

استمرت حالة عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بهبوب رياح نشطة وقوية وتأثرت أغلب مناطق الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوباً بتيار هوائي من الغرب، مما أدى إلى تشكل السحب الركامية القريبة وتساقط الأمطار.

وسقطت أمطار غزيرة على مدينة زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه النوف في الظفرة، وطريق غياثي، وغزيرة مصحوبة بالبَرَد على المرفأ وحميم وغياثي وليوا.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة خليفة والختم وجزيرة ياس وكورنيش أبوظبي والحديرات والمشرف والفلاح، وكانت غزيرة رعدية مصحوبة بالبَرد والبرق على الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان في رأس الخيمة وطريق رأس الخيمة ـ أم القيوين.

الجزر

وشهدت دبي وأم القيوين ورأس الخيمة، إضافة إلى عدد من الجزر، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة، كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على طريق العين ـ دبي، وخفيفة على سيح السلم، وكانت متوسطة إلى غزيرة على جبل جيس، ومصحوبة بالبرد على الرمس برأس الخيمة والراعفة ومناطق متفرقة بأم القيوين وعجمان.

كما سقطت أمطار غزيرة على وادي مي بالفجيرة ووادي الحلو في الشارقة، وعلى طريق شارع الإمارات العابر دبي ـ الشارقة، وكانت غزيرة مصحوبة بالرعد على مناطق أخرى، ومصحوبة بالبرد على حتا في دبي.

فيما استمر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد على مناطق متفرقة في مدينة أبوظبي والعين وغنتوت والرحبة والسمحة وجزيرة الأريام والنوف، وكانت متوسطة على جزيرة أبو الأبيض والعامرة والقوع وزاخر والقطارة ومزيد والظاهر.

وسجلت أمس ((الخميس)) أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 14.8 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة في بدع دعفس بمنطقة الظفرة بواقع 35.9 درجات مئوية عند الساعة 12:45 ظهراً بالتوقيت المحلي للإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم ((الجمعة)) غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ويوم ((السبت)) تختفي حالة عدم الاستقرار الجوي .

حيطة وحذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة للشرطة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، السائقين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية.

وأكد بلديات الدولة استعدادها للموسم مبكراً ووضع الخطط لمواجهة أي حالات طارئة، حيث أشار خالد بن فلاح السويدي مدير خدمات المتعاملين بالإنابة ببلدية الشارقة، إلى أن البلدية شكلت فرق عمل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، كما تم توزيع الصهاريج والمضخات على الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص فريق عمل لاستقبال المكالمات الطارئة التي ترد من الجمهور، ناصحاً الجمهور بضرورة التقيد بالإجراءات التي ترد من الجهات المختصة، وتجنب الذهاب إلى الأودية.

وأوضح أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين، أن الدائرة أكملت استعداداتها لموسم الأمطار، كما وضعت خطة طوارئ عند نزول الأمطار، تبدأ مبكراً لضمان التجهيز الكامل ومجابهة أي حوادث متوقعة بالتنسيق المشترك بين جميع قطاعات الدائرة، لتتكفل كل منها بالمهام المنوطة من صيانة معدات وآلات وإعداد فرق .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز