سلطان القاسمي يشيد بالرؤية الطموحة لتعزيز مسيرة «أمريكية الشارقة»

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ، في مقر الجامعة.

وتناول سموه، في مستهل اللقاء، مسيرة الجامعة التي أسسها سموه منذ أكثر من 25 عاماً، والحافلة بالإنجازات الأكاديمية والعلمية، مشيراً سموه إلى أن للجامعة مكانة كبيرة لديه، حيث أشرف سموه منذ تأسيسها على جميع التفاصيل الخاصة بمخططات الكليات والتصاميم المعمارية للمباني والبستنة والبنية التحتية لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة التي تساعدهم في إتمام دراستهم الجامعية.

وأشاد سموه، بمسيرة الأعضاء الجدد والخبرات التي يمتلكونها وحسن السيرة الذاتية، إضافة إلى الرؤية الطموحة التي تعزز المسيرة الأكاديمية للجامعة؛ كما استمع سموه إلى شرح عن خطط المجلس الجديد حول تطوير العملية التعليمية والتوسع في المجالات والتخصصات الجامعية، مؤكداً سموه دعمه الكامل لمجلس الأمناء وثقته الكبيرة في دفع عجلة التطور سريعاً، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

ويضم مجلس الأمناء الجديد في عضويته كلاً من، الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آرينا))، محمد بن علي العبار مؤسس شركة إعمار، الدكتور تود لورسن مدير الجامعة، الدكتور هاو بينج رئيس جامعة بكين، بدور سعيد الرقباني مدير ومؤسس مركز كلماتي، عبدالفتاح منصور شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، محمد الحريمل الشامسي المدير التنفيذي رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في مبادلة، الدكتور شوقي طانيوس عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا، الدكتور دانييل سي ستروبا رئيس جامعة تشابمان، أحمد محمد فوزي أبو عيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار وابهيجيت شودري المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا للاستشارات.

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