الإمارات تواصل دعم «تراحم من أجل غزة» بتبرعات مادية وعينية

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية والطبية، ضمن حملة ((تراحم من أجل غزة)).

وقال سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية: إن حملة ((تراحم من أجل غزة)) تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد.

ولفت الرقباني إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير، التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

وقال سهيل القاضي، مدير مؤسسة حمد بن حمد الشرقي للأعمال الإنسانية: إن مساندة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة تعتبر واجباً قومياً، أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اشتهر بمواقفه المساندة للأشقاء العرب، وتقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني للمحتاجين أثناء الحروب والمحن.

وتواصل جمعية دبي الخيرية استقبال التبرعات العاجلة لدعم حملة ((تراحم من أجل غزة))، مهيبة بالمحسنين وأهل الخير بالتبرع لدعم هذه الحملة والمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها، والتخفيف من معاناة مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في غزة، لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وتوفير احتياجاتهم الطبية والغذائية والمعيشية الملحة، من خلال قنوات التبرع عبر الحسابات البنكية للجمعية.

والمساهمات عبر الرسائل النصية القصيرة، ورابط الموقع الإلكتروني والتبرع بالعملات الرقمية، إضافة إلى خيار التحدث السريع على ((واتساب)) الجمعية لخدمة العملاء للدعم السريع والرد على الاستفسارات واستقبال طلبات التبرعات وأخرى، عطفاً على نوافذ التبرع والحصالات المنتشرة في المراكز التجارية والمؤسسات ومختلف المواقع التي تتواجد فيها في الإمارة.

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لـ((البيان))، أن دبي الخيرية كثفت نشاطها الترويجي للحملة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إضافة إلى الرسائل النصية والبرامج الإذاعية، و((الكاونترات)) والحصالات الذكية المنتشرة في المراكز التجارية في الإمارة، للإعلان عن الحملة والتعريف بطرق التبرع لها.

واستقبال التبرعات من المحسنين الراغبين في المشاركة فيها كونها تعزز روح التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأمهات والأسر المتأثرة من الحرب، وتخفف من حدة الأوضاع الإنسانية، وترفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مستلزمات صحية ومواد غذائية وغيرها من المستلزمات الإغاثية العاجلة الأخرى.

وقال: وتأتي هذه الحملة التي تستقبل التبرعات والدعم من أفراد المجتمع استكمالاً لمنظومة الدعم الإنساني بتوفير الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة ترجمة لأواصر الأخوة والتراحم لمساندة المكلومين وتقديم العون لهم.

وأضاف السويدي: ستستمر دبي الخيرية في تقديم الإغاثات العاجلة لمستحقيها في أنحاء العالم، لا سيما قطاع غزة في هذه المرحلة العصيبة، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر المتعففة من مواطني الدولة والمقيمين فيها، مع التأكيد على حملة (تراحم من أجل غزة)، خير دليل على عطاء الإمارات الخيري الذي لا ينضب.

ودعا المدير التنفيذي جميع المحسنين إلى تقديم الدعم لهذه الحملة التي تحمل الكثير من المعاني والدلالات، وتؤكد مساعي الإمارات عبر مؤسساتها الخيرية نحو تقديم مختلف صور الدعم الإنساني العاجل للمحتاجين.

وتنظم ((تراحم من أجل غزة))، التي انطلقت في الإمارات 15 أكتوبر الجاري فعاليات جديدة يوم الأحد المقبل في أبوظبي ودبي والشارقة، وتهدف إلى تجهيز 20 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الفعاليات الجديدة بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وقد جمعت الحملة حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية.

ويمكن للراغبين بالتطوع في المشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع، كمنصة ((متطوعين. إمارات)) ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي.

وستقام الفعاليات من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي دبي فيستيفال أرينا في فيستفال سيتي بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي قاعة البيت متوحد في الشارقة بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.

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