محمد بن راشد: العلم راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد، كما دعا سموه كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.

وبمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، دوّن سموه على منصة ((X)): ((الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم في الثالث من نوفمبر.. نحتفي براية الوطن.. راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد.. ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد.

. وبمشاعر متحدة.. وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة... مناسبة نعبر فيها عن عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية معبرة عن إنجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا)).

مناسبة وطنية

ويعد يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة ((يوم العلم)) عام 2012 كمناسبة وطنية سنوية، يحتفل بها شعب الإمارات تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مقاليد الحكم في اليوم نفسه.

تلاحم

وتجسد مناسبة احتفال دولة الإمارات قيادةً وشعباً، مواطنين ومقيمين مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء، ويتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون.

كما تهدف الاحتفالية الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج خلاق على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

قيم

وترسخ هذه المناسبة مجموعة من القيم، تتصدرها الوحدة الوطنية وإعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة.

ويمثل الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية تجديداً للولاء الانتماء والالتفاف حول القيادة الرشيدة، ولهذه المناسبة مكانة خاصة في قلوب أبناء الوطن تستمد رمزيتها من اللحمة الوثيقة بين القيادة والشعب، ويحتل العلم فيها مكانة رفيعة باعتباره رمزاً من رموز الوحدة، ومصدراً من مصادر الفخر والعزة والاحترام.

أهداف

وتهدف هذه الاحتفالية إلى ربط أفراد المجتمع في نشاط مجتمعي مشترك يؤكد وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته، ورفع الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد ولاءهم وانتماءهم، كذاك تعاضد شعب دولة الإمارات للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

كما توطد هذه المناسبة جهود الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة في عمل وطني موحد، وتترجم الفهم العام لدى كافة أطياف المجتمع من الأفراد والمؤسسات والهيئات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بثقافة احترام العلم وآلية التعامل معه في كافة المناسبات، إلى جانب توعية أجيال الغد بأهمية الاعتزاز العلم كرمز للدولة، وإبراز دور الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في دعم الفعاليات الوطنية.

وتحتفي دولة الإمارات بـ((يوم العلم)) الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، بتنظيم فعالية خاصة بالمناسبة في الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال تجمع موظفي كل جهة لرفع العلم أمام مقارها بشكل متزامن في مختلف إمارات الدولة.

ويأتي اهتمام جميع من يعيش على أرض الإمارات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية ليؤكد أن الإمارات هي منارة وأرض الباحثين عن المجد والعيش السليم، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة على أرض التسامح والمحبة والسلام.

إذ يعد العلم رمز العز والفخر، وبالتالي فإن رفعه في الثالث من نوفمبر، واجب على جميع من يقيم على أرض الإمارات للتعبير عن حب الوطن والفخر به، وترجمة لمشاعر الوفاء والفداء لهذه الأرض، باعتبار أن العلم شعار الدولة، وهو إثبات للفخر الوطني والاعتزاز بالانتماء للوطن.

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