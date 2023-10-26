«شراع» يناقش دور المؤسسات العائلية في دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية بالإمارات

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع)) عدداً من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لمناقشة آليات يمكن للمؤسسات العائلية اتباعها للتخفيف من المخاطر التي تواجهها وتعزيز حجم أرباحها، إضافة إلى استعراض جهود الإمارات في دعم تلك المؤسسات، وتسليط الضوء على أهمية ترسيخ الابتكار لدى الأجيال الجديدة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول بطء نمو المؤسسات العائلية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها ((شراع))، ضمن فعاليات ((منتدى المؤسسات العائلية الدولي)) السادس بعنوان ((الحد من مخاطر استثمار المكاتب العائلية في الشركات الناشئة))، وذلك في إطار التزامه بدعم ريادة الأعمال والابتكار في الإمارات والمنطقة.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من كبار الشخصيات، وهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، وعيسى القرق، المدير العام لـ((مجموعة عيسى صالح القرق))، وأدارتها فريدة العجمي، المديرة العامة لـ((مؤسسة ثروات للشركات العائلية))، حيث شارك المتحدثون رؤاهم حول الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات العائلية في دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية بالإمارات.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: تبنت الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رؤية استشرافية لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للشركات العائلية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته، وذلك من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن المؤسسات العائلية، كما حرصت الدولة على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز استمرارية المؤسسات العائلية ونموها ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.

وأضاف: عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص على إطلاق برنامج المؤسسات العائلية ((ثبات))، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال المؤسسات العائلية وتحفيزها على الاستثمار والتوسع في المشاريع الناشئة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد.

بدورها، رحبت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز ((شراع))، بالمؤسسات العائلية المشاركة في الجلسة، وأكدت أهمية دخول الشباب إلى مشهد ريادة الأعمال، مسلطة الضوء على الحاجة إلى تعزيز مشاركتهم في هذا المجال، وأشارت إلى الفكر الفريد لشباب اليوم الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا الحديثة ويسعون للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في العالم، ونوهت إلى أن الجيل الجديد يسعى إلى الجمع بين الأرباح والمسؤولية المجتمعية.

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