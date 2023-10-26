تحقيقات مع «تسلا» بسبب عدم كفاءة البطارية

تحقق وزارة العدل الأمريكية في نطاق سيارات تسلا الكهربائية بعد ظهور تقارير تفيد بأن الشركة كانت تعتمد على أرقام مبالغ فيها، وفي المستندات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، قالت ((تسلا)) إنها ((تلقت طلبات للحصول على معلومات، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء من وزارة العدل، فيما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة بالمنافع الشخصية والأطراف ذات الصلة ومجموعة المركبات وقرارات الموظفين)).

وبحسب موقع The Verge الأمريكي، ففي وقت سابق من هذا العام، ذكرت وكالة رويترز أن شركة تسلا تلقت الكثير من شكاوى العملاء حول النطاق لدرجة أنها أنشأت ((فريق تحويل)) خاصًا لإلغاء مواعيد الخدمة الخاصة بهم، كان العملاء غاضبين من أن سيارات تسلا الخاصة بهم كانت أقل بكثير من النطاق المعلن عنه، وأحيانًا بما يصل إلى نصف عدد الأميال التي كان من المفترض أن تقطعها بشحن كامل.

وبحسب رويترز، لم يكن هناك أي خطأ في بطارية السيارة. وبدلاً من ذلك، زُعم أن شركة تسلا قد أنشأت برنامجًا للتلاعب في تقديرات نطاق القيادة لإظهار صورة أكثر وردية، وأدى ذلك إلى قيام آلاف العملاء بالسعي للحصول على مواعيد صيانة لمعرفة المشكلة في سياراتهم، ولكن نظرًا لأن السيارة كانت تعمل على النحو المنشود، فقد قام فريق تحويل تسلا ببساطة بإلغاء جميع المواعيد.

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