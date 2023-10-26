«مصدر» تدشن محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية في أذربيجان

بحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة ((مصدر))، تم تدشين محطة كاراداغ للطاقة الشمسية التي طورتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة في أذربيجان بقدرة 230 ميجاواط، التي تعتبر أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة، وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

حضر مراسم التدشين معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد السويدي، وزير الاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ((مصدر))، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد البلوشي، سفير الدولة لدى أذربيجان، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)).

وعن الجانب الأذربيجاني، حضر برويز شهبازوف، وزير الطاقة، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد، والتشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

ووقعت ((مصدر)) اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح برية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، وتأتي هذه الاتفاقيات الاستراتيجية ضمن المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة التي ستطورها ((مصدر)) بقدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاواط في أذربيجان، والتي تم الاتفاق عليها في يونيو 2022.

وقع الاتفاقيات برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)).

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: ((تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي، يأتي تدشين محطة ((كاراداغ)) في جمهورية أذربيجان الصديقة ليؤكد التزامنا المشترك بتنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات لضمان أمن الطاقة، ويسرنا توقيع مصدر اتفاقيات جديدة لتنفيذ مجموعة من المشاريع تسهم من خلالها الخبرات الإماراتية الرائدة في دعم أهداف الطاقة النظيفة في أذربيجان، التي تهدف إلى توليد أكثر من 30 في المئة من إجمالي طاقتها الإنتاجية من مصادر متجددة بحلول عام 2030)).

وأشاد بجهود جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بخطة عمل لتطوير قطاعات جديدة وتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وقال: ((يأتي تدشين محطة كاراداغ قبل 34 يوماً من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 ليقدم نموذجاً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لترجمة أهداف اتفاق باريس إلى واقع ملموس)). وأشار إلى أن اتفاق باريس نجح في توحيد العالم حول هدف مشترك، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات عملية كافية للحد من الانبعاثات وتأثيراتها الكبيرة.

وأوضح أن مؤتمر COP28 يركز على احتواء الجميع وتوفيق الآراء بهدف إحراز نقلة نوعية تضع العمل المناخي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ولفت إلى تنامي الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع عالمية بقدرة 500 جيجاواط خلال هذا العام، مؤكداً أن العمل المناخي يتيح الكثير من الفرص المجدية للنمو الاقتصادي.

وشدد على أهمية تسريع التقدم في هذا القطاع المهم ومضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وقال: ((من الضروري مشاركة الجميع في إيجاد الحلول المطلوبة؛ لذلك نسعى لأن يكون مؤتمر COP28 منصة تجمع جميع الأطراف العالمية المعنية للتركيز على الحلول والنتائج الملموسة، ولدعم هذه الأهداف وضعت رئاسة COP28 خطة عمل تركز على تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي)).

وتمثل محطة كاراداغ أول مشاريع ((مصدر)) في أذربيجان، وستقوم بإنتاج نحو نصف مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، أي ما يكفي لتزويد 110 آلاف منزل بالكهرباء، كما ستسهم في تفادي إطلاق 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وشارك في تمويل المشروع كل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

من جانبه، قال برويز شهبازوف: ((نشهد أحد إنجازات السياسة الحكيمة لرئيس جمهورية أذربيجان، التي تولي أولوية لتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وإن منح عطاء تطوير أكبر مشروع طاقة شمسية قائم على الاستثمار الأجنبي لأول مرة في تاريخ قطاع الطاقة الوطني، إلى جانب توقيع اتفاقيات استثمارية لتطوير محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، يعتبر بمثابة ترجمة لخطط الدولة في مجال الطاقة النظيفة والاستثمارات الخضراء وتحويلها إلى واقع ملموس، ونحن في أذربيجان سعداء بالتعاون مع ((مصدر)) في إطار مساعينا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتطلعاتنا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، ومن شأن هذه المشاريع أن تسهم بدور مهم في رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030. وتعد المحطة نقطة البداية لمجموعة متنوعة من المشاريع الأخرى بمجالات طاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاواط)).

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