تعاون بين «اتصالات من &E» و«نت كراكر»

أعلنت شركتا ((اتصالات من &e)) و((Netcracker Technology)) (نت كراكر تكنولوجي) عن شراكة استراتيجية متعددة السنوات ضمن مشروع تحوُّل نظم دعم الأعمال واسع النطاق، لتطوير الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

تشمل الشراكة حلولاً جديدة في مشروع متكامل يشمل عدداً من المنتجات والمهام، بما في ذلك إدارة الطلبات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة دليل المنتجات، والخدمة الذاتية، والقنوات الرقمية، وإنجاز الخدمات، والتحليلات وإعداد التقارير، وإدارة الشركاء.

ومن المقرر أن يعود هذا المشروع واسع النطاق بالنفع بشكل مباشر على جميع عملاء ((اتصالات من &e))، بما فيهم قطاع الأعمال (B2B)، وقطاع المستهلكين (B2C)، ويتضمن ذلك تسريع إطلاق الخدمات إلى الأسواق وتحسين جودتها، وتطوير التجارب للعملاء عبر منصات مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في ((اتصالات من &e)): تعد شراكتنا مع ((نت كراكر)) خطوة مهمة في دعم رحلة التحول الرقمي وتعزيز قدراتنا الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة تفوق تطلعات العملاء. نحن نثق في أن الشراكة الاستراتيجية مع ((نت كراكر)) سوف تساعد على تقديم المزيد لعملائنا من خلال النتائج الملموسة اليوم، وإبقاء ((اتصالات من &e)) على المسار طويل الأجل لتصبح مزود خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل. وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات ((نت كراكر)) في هذا المشروع طويل الأجل لتحديث أنظمتنا وعملياتنا وتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء.

ويساعد هذا التعاون مع ((نت كراكر)) شركة ((اتصالات من &e)) على تبني أفضل نهج متكامل، وبناء مجموعة جديدة من حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، التي ستسمح لها بالتركيز على العملاء وإدارة القنوات وابتكار المنتجات.

من ناحيته، قال سيلفين سينيور، الرئيس في شركة ((نت كراكر)): يشرفنا للغاية اختيار ((اتصالات من &e)) لشركة ((نت كراكر)) لتؤدي دوراً رئيساً في مشروع التحول المهم واسع النطاق، والقائم على الذكاء الاصطناعي، الذي سيوفر فوائد كبيرة لعملائنا وأعمالهم بأكملها. وأضاف سيلفين: لقد سعدنا بالشراكة الوثيقة مع ((اتصالات من &e)).

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