«الاتحاد للطيران» توفر رحلة يومية إلى نيروبي

تستأنف ((الاتحاد للطيران)) رحلاتها إلى شرق أفريقيا مع خدمات يومية إلى نيروبي ابتداء من 1 مايو 2024. وتصل الخدمة الجديدة العاصمة الكينية بشبكة وجهات الاتحاد المتنامية، وستساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومركز القوة في شرق أفريقيا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسّرنا استئناف رحلاتنا إلى نيروبي، المدينة الديناميكية والمثيرة، والتي تعتبر البوابة إلى مغامرات السفاري في كينيا التي يتطلع إليها الكثير من المسافرين فهي تمنح رؤية متنوعة ومذهلة عن الحياة البرية في أفريقيا. كما يسعدنا استقبال ضيوفنا من كينيا في إماراتنا الرائعة مع منحهم فرصة السفر إلى مختلف الوجهات على شبكتنا العالمية.

وتعيد هذه الخدمة رحلات المسافرين المباشرة بين المدينتين، وستمّكن الضيوف من كينيا من السفر على رحلات الاتحاد إلى كافة دول الخليج، والولايات المتحدة، أوروبا، الهند وجنوب شرق آسيا.

وبالنسبة للمسافرين من شرق إفريقيا، توّفر الخدمة فرصاً محفزة لاستكشاف الجواهر الثقافية في أبوظبي والاستمتاع بضيافتها الشهيرة. فمن مسجد الشيخ زايد الكبير إلى متحف اللوفر أبوظبي، تقدّم المدينة مزيجاً ساحراً من الحداثة والتقاليد التي تحمل دفء الضيافة الإماراتية. وستقوم الاتحاد بتشغيل رحلات يومية إلى نيروبي، على متن إيرباص A320، التي تضم مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية.

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