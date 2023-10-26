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غرف دبي تستعرض الجوانب القانونية للتأمين ومنازعات التجارة الإلكترونية

10/26/2023 7:31:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول مجالين رئيسيين يؤثران في مجتمع الأعمال المحلي، حيث تناولت هذه الورش الجوانب القانونية والعملية لقطاع التأمين، ومنازعات التجارة الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً في الورشتين.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تهدف ورش العمل إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة من الخبراء والمختصين حول القضايا المهمة التي تؤثر على أعمالهم. ونحرص بشكل دوري على تنظيم مثل هذه الورش لتمكين الشركات المحلية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الموارد القانونية المتخصصة التي تحتاجها. وسنبقى ملتزمين بدعم مجتمع الأعمال الديناميكي في دبي بجميع السبل الممكنة لتوفير بيئة أعمال داعمة عالمية المستوى تعزز الابتكار وتحفّز نمو الأعمال.

ونظمت الغرف ورشة حضورية تحت عنوان ((آفاق التأمين: الجوانب القانونية والعملية)) بالتعاون مع ((BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة)). كما نظمت الغرف ورشة عمل افتراضية حول ((التجارة الإلكترونية والمنازعات الرقمية)) بالشراكة مع ((OGH Legal)).

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