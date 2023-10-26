1.73 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنمو 12 % خلال عام

رفعت بنوك دبي حجم أصولها بنسبة 12% ليصل رصيد الأصول لأكثر من 1.73 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي وبقيمة 180 مليار درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022 والبالغة 1.558 تريليون درهم.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن بنوك دبي قد رفعت إجمالي الودائع المصرفية بها إلى 1.092 تريليون درهم نهاية أغسطس بحوالي 14.7% مقارنة برصيدها البالغ 952 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.

في المقابل ارتفع حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة بحوالي 3.2% خلال تلك الفترة لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5% من إجمالي الائتمان المحلي لتربو فوق 910 مليارات درهم مقارنة برصيد بلغ 881 مليار درهم العام الماضي.

بينما وصلت الاستثمارات إلى 236.8 مليار درهم بزيادة تتجاوز 50 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل 186.6 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي.

بيانات أبوظبي

على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.696 تريليون درهم أغسطس 2022 إلى 1.864 تريليون في أغسطس المنقضي من العام الجاري وبلغت الاستثمارات 297 مليار درهم مقارنة بقيمة 264 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.113 تريليون درهم مقارنة 1.037 تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفع الائتمان من قرابة 814 مليار درهم إلى 876 مليار درهم أغسطس 2023، بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298.8 مليار درهم من إجمالي الأصول المصرفية حتى أغسطس مرتفعة من 268.4 مليار درهم العام الماضي وارتفعت الودائع من 177 ملياراً إلى 198 مليار درهم وكذلك الائتمان من 156.5 ملياراً إلى ما يتجاوز 167 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 51.6 مليار درهم مقابل 39.2 مليار درهم في أغسطس 2022.

رصيد الذهب

استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند إجمالي يتجاوز 17.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي من 2023 ليظل الاحتياطي أعلى بنسبة 6.5% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم.

ووفق بيانات المصرف المركزي فإن احتياطي الذهب يشهد حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار العام، حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي أظهرت البيانات الزمنية بأن الرصيد يحافظ على ارتفاع قدره 33.5% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

ودائع آجلة

استقطبت الودائع الآجلة أكثر من 102 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز 715 مليار درهم نهاية شهر أغسطس الماضي، بارتفاع يقارب 17 %، مقارنة برصيدها البالغ 613 مليار درهم نهاية 2022.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم شكّل الحصة الأكبر من تلك الودائع بحوالي 58.4 % من إجمالي تلك الودائع، بحوالي 418.1 مليار درهم، فيما اختصت العملة الأجنبية بإجمالي 297 مليار درهم.

وأبانت مؤشرات المصرف أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.2 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بنمو تخطى 3 %، مقابل 907.45 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.

وجاء الدرهم بدوره بالحصة الأكبر منها بأكثر من 72 %، وبقيمة قاربت 676 مليار درهم، فيما وازت الودائع بالعملة الأجنبية حوالي 259.38 مليار درهم.

ودائع ادخارية

مقابل ذلك، أوضحت النشرة الصادرة عن المركزي ارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 6.7 %، لتصل إلى 262.33 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 246 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي.

وتجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، 262 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات ((المركزي))، أن الودائع الادخارية زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 16.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.7% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.1% أو ما يعادل 12.7 مليار درهم مقارنة بنحو 249.65 مليار درهم خلال أغسطس 2022.

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