عمر العلماء: الإمارات حاضنة للابتكار والتجارب الرقمية

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإمارات حققت تقدماً هائلاً في القطاعات المختلفة لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات، وباتت تتربع اليوم في صدارة المؤشرات العالمية لشبكات الاتصالات، وغيرها من المؤشرات الرقمية.

وأضاف: إن الإمارات أصبحت حاضنة للابتكار والتجارب الرقمية الأولى والسباقة حول العالم، لافتاً إلى توافق رؤية الشركات الوطنية في القطاع الخاص مع رؤية قيادة الدولة، في سعي متكامل لتحقيق الرفاه والتقدم لمواطني الدولة، ليشكل القطاع الخاص عنصراً داعماً في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات، ومحركاً حيوياً نشهد من خلاله إطلاق خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي، التي تعزز المكانة الريادية للإمارات في تبني التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، متجر (EASE) التابع لـ ((&e)) وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

واطلع معاليه على آلية عمل المتجر المقام في مبنى الكفاف بدبي، والتقنيات الحديثة، التي تبنتها ((&e)) لتزويد العملاء في الإمارات بتجارب رقمية متميزة هي الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، إذ يضم المتجر أحدث التقنيات المصمّمة خصيصاً لتمكينهم من الحصول على تجربة استثنائية للوصول إلى الخدمات والحلول المتطورة والأجهزة، التي تقدمها اتصالات من ((&e))، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ((&e)): نعتز بدعم القيادة الرشيدة للإمارات، ولطالما كان هذا الدعم أحد أبرز مقومات نجاح ((&e))، ومصدر إلهام لنا، لمواصلة مسار التقدم والتطور، ومحفزاً رئيسياً يدفعنا لاستكشاف آفاق التكنولوجيا وتسخيرها لإثراء تجارب الأفراد في الإمارات، ويمثل هذا المتجر خطوة مهمة في رحلتنا نحو إعادة صياغة المستقبل، وتعزيز تجارب العملاء بالاعتماد على التكنولوجيا وأسس الابتكار.

ويوفر المتجر الذاتي رحلات تسوق مخصصة وفقاً لاحتياجات الشراء المتنوعة للعملاء، ويتيح لزواره الحصول على خدمات اتصالات من ((&e)) مثل باقات الهاتف المتحرك وأحدث الهواتف الذكية.

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