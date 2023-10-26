«ديل» لـ« البيان »: دبي الأقوى في استغلال الفرص وبناء الاقتصاد الرقمي

كشفت ((ديل تكنولوجيز)) أن 83 % من المؤسسات في الإمارات قد تبنت نهجاً متعدد السحابة أو أنها تعتزم ذلك بحلول نهاية عام 2023، متوقعةً أن يشهد إجمالي الإنفاق على السحابة العامة في الإمارات، معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.4 % ليصل إلى 3.30 مليارات دولار في عام 2026.

وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة ((ديل تكنولوجيز)) في الإمارات في حوار مع ((البيان))، إن دبي تتمتع بوضع قوي يتيح لها استغلال الفرص الجديدة وبناء الاقتصاد الرقمي الملائم للمستقبل، ونحن نتطلع إلى دعم جهود دبي في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

وأشار يحيى إلى أن ديل تكنولوجيز لديها اليوم العديد من الشراكات مع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام في الدولة، حيث تعمل اليوم مع جمارك دبي لتعزيز برنامجها الرقمي وزيادة كفاءتها التشغيلية للسماح لأكثر من 2500 مستخدم في 17 مركزاً لجمارك دبي بالعمل في بيئة آمنة وهجينة، كما تعمل أيضاً مع وزارة الذكاء الاصطناعي في قيادة مبادرة ((الذكاء الاصطناعي للأطفال)) لبناء جيل جديد من المبرمجين، وإعداد الشباب للمستقبل الرقمي.

وأكد يحيى أن ((ديل تكنولوجيز)) تتمتع بمكانة بارزة في سوق وحدات التخزين والخوادم في دولة الإمارات ودول الخليج، حيث تبلغ حصتها 31.8 % في الإمارات و51.8 % في دول مجلس التعاون الخليجي، كما حافظت على موقعها الريادي في قطاع وحدات التخزين للمؤسسات، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الخليج بحصة قدرها 72.7 % و43.9 % في الإمارات.

وتالياً نص الحوار:

كم يبلغ حجم سوق الحوسبة السحابية في الإمارات وعالمياً؟

تشير أبحاث مؤسسة جارتنر إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنفاق المستخدم النهائي على خدمات السحابة العامة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، بنسبة 21.7 % ليصل إلى 597.3 مليار دولار، مقارنة مع 491 مليار دولار في عام 2022.

يتوقع الخبراء أن إجمالي الإنفاق على السحابة العامة في الإمارات، سيشهد معدل نمو سنوياً مركب يبلغ 23.4 % ليصل إلى 3.30 مليارات دولار في عام 2026، مما يسلط الضوء على التبني السريع والأهمية المتزايدة للحلول السحابية بالنسبة للشركات الإماراتية.

وفي حين أن البنية التحتية السحابية وخدمات المنصات تتصدر مجالات النمو في الإنفاق، إلا أن البرمجيات كخدمة لا تزال تهيمن على سوق الخدمات السحابية من حيث إنفاق المستخدم النهائي، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على البرمجيات كخدمة بنسبة 17.9 % في عام 2023، إلى 197 مليار دولار.

ما حصة ((ديل تكنولوجيز)) في سوق وحدات التخزين والخوادم في الإمارات والخليج؟

تتمتع شركة ((ديل تكنولوجيز)) بمكانة بارزة في سوق وحدات التخزين والخوادم في الإمارات والخليج، كما أنها تعد رائدة في السوق في قطاع خوادم المؤسسات، حيث تبلغ حصتها 31.8% في الإمارات و51.8 % في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقاً لتقرير من شركة البيانات الدولية IDC عن فئة سوق الخوادم في الربع الثاني من العام 2023.

كما حافظت شركة ديل على موقعها الريادي في قطاع وحدات التخزين للمؤسسات، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الخليج بحصة قدرها 72.7 % و43.9 % في الإمارات، وفقاً لتقرير شركة البيانات الدولية IDC الربعي عن فئة سوق وحدات التخزين للربع الثاني من العام 2023.

ما نسبة تبني الشركات في الإمارات لخدمات وحلول الحوسبة السحابية؟

يشهد سوق الحوسبة السحابية في المنطقة نمواً وتحولاً كبيراً، وتبرز الإمارات، على وجه الخصوص، كدولة رائدة في مجال تبني خدمات الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكشفت دراسة أجرتها شركة فورستر للاستشارات بتكليف من شركة ((ديل تكنولوجيز))، أن 83 % من المؤسسات في الدولة قد تبنت نهجاً متعدد السحابة أو أنها تعتزم ذلك بحلول نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مدفوعاً بعدة عوامل، مثل موقع البيانات ومتطلبات السيادة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة من قبل مزودين عالميين للخدمات السحابية واسعة النطاق في إنشاء مراكز بيانات داخل الدولة، وتتصدر ديل مجال السحابة المتعددة لعملائنا، ونحن في وضع قوي يتيح لنا التوسع في الحلول السحابية وتقديم حلول تلائم العصر الرقمي الذي نعيشه.

ما مستوى أسعار الخدمات السحابية في الإمارات؟ هل لا تزال مرتفعة؟

يمكن أن يختلف هيكل تسعير الخدمات السحابية بشكل كبير، وفقاً للعديد من العوامل، منها اختيار مزود الخدمة السحابية، ومجموعة الخدمات المقدمة، وأنماط الاستخدام، ومتطلبات الموارد المحددة للشركة.

ويتبنى بعض مزودي الخدمات السحابية نموذج الدفع أولاً بأول، مما يمكّن الشركات من الدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها بشكل أكثر تكراراً، ويمكن أن يؤدي هذا إلى نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة. وفي نهاية المطاف، يعد التخطيط الدقيق والمراقبة والتحسين الاستراتيجي لاستخدام السحابة أمراً ضرورياً لأي مؤسسة تسعى لتحقيق عائد مناسب على الاستثمار من خدماتها السحابية.

ما خطة ((ديل تكنولوجيز)) لمواجهة التحديات السيبرانية ولا سيما فيروسات الفدية؟

لكي تتمكن من التصدي بشكل فعال لبرامج الفدية، يجب على المؤسسات اتباع نهج ذي مستويين، أولاً، توظيف التكنولوجيا للوقاية من التهديدات وتثقيف الموظفين بقضايا الأمن السيبراني، وثانياً، تنفيذ حلول لاستعادة البيانات بسرعة بعد أي هجوم، لضمان خلو النسخ الاحتياطية من الإصابة ببرامج الفدية.

وتغطي قدرات شركة ديل في مجال الأمن السيبراني جميع جوانب سلسلة قيمة الأعمال، بدءاً من البنية التحتية ووصولاً إلى العمليات، ونحن نستفيد من اتساع وعمق حضورنا في منظومة تكنولوجيا المعلومات من البداية إلى النهاية لتطوير حلول أمنية مصممة لتوفير الثقة والتحكم وسعة النطاق لإطار الأمن السيبراني للمؤسسات، ويمكن لتقنياتنا المثبتة عزل البيانات المهمة، وتحديد الأنشطة المشبوهة، وتسريع استعادة البيانات الجيدة المعروفة لضمان استمرارية الأعمال.

ما أبرز الشراكات على المستوى الحكومي لديكم في الإمارات؟

تعمل شركة ((ديل تكنولوجيز)) بشكل وثيق مع العديد من الإدارات والهيئات الحكومية في الإمارات لتحقيق رؤيتها للنمو، في مجالات متعددة بدءاً من تحفيز إنشاء المدن الذكية وحتى تعزيز الاكتشافات الطبية الجديدة، وقد وقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد لتسريع الابتكار في مجال الطب الدقيق من خلال الذكاء الاصطناعي.

كما نعمل أيضاً مع جمارك دبي لتعزيز برنامجها الرقمي وزيادة كفاءتها التشغيلية للسماح لأكثر من 2500 مستخدم في 17 مركزاً لجمارك دبي بالعمل في بيئة آمنة وهجينة.

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