«إي بي إم تيرمينالز» و«دي بي ورلد» تقودان تسريع كهربة عمليات الموانئ لتحقيق صافي صفر انبعاثات

أعلنت شركتا ((إي بي إم تيرمينالز))، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن شراكة استراتيجية لتسريع إزالة الكربون من المحطات العالمية، والوصول إلى صافي صفر للانبعاثات، عبر كهربة معدات مناولة الحاويات، التي تسمى اختصاراً بـ (CHE) على نحو واسع، وترتكز الشراكة على أبحاث تشير إلى إمكانية الوصول إلى نقطة التحول بالنسبة لمعدات مناولة الحاويات، التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في فترة تتراوح ما بين 2 إلى 8 سنوات مقبلة، من خلال الإجراءات الصحيحة من أصحاب العلاقة في القطاع.

تعد نتائج الأبحاث وخريطة الطريق لكهربة معدات المناولة وثيقة معلوماتية خاصة بالقطاع، أقرها ميناء روتردام، ويوروجيت وميناء كالوندبورج، ومركز الشحن الذكي (سمارت فريت سنتر)، وتعد معدات المناولة عامل تمكين حاسم لعمليات الموانئ، وتستخدم لنقل الحاويات من وإلى السفن، عبر 940 ميناء حاويات في العالم، وفي 2020 أتاحت معدات المناولة نقل 815 مليون حاوية نمطية، قيمتها الإجمالية 8.1 تريليونات دولار أمريكي.

يقدر عدد وحدات معدات المناولة عالمياً، بما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف وحدة، وهي مسؤولة عن إنتاج 10-15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (النطاق 1 والنطاق 2).

ووجدت الأبحاث أنه يمكن التغلب على معظم التحديات، التي تعوق استخدام معدات المناولة، التي تعمل بالبطاريات، ويمكن أن تشير الأبحاث إلى أن نقطة تحول يمكن أن تحدث في استخدام معدات المناولة، التي تعمل بالبطاريات لتحل محل الديزل خياراً جذاباً، وقابلاً للعمل، وأكثر فاعلية من حيث التكلفة بأسعار معقولة في فترة تتراوح ما بين 2 إلى 8 سنوات مقبلة، شريطة أن يتخذ أصحاب العلاقة في القطاع الإجراءات اللازمة الآن.

وتحدد الوثيقة المعلوماتية (الورقة البيضاء) الأدوات الرئيسية، والإجراءات ذات الصلة، التي يمكن أن يتخذها اللاعبون عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك مشغلو المحطات، وشركات تصنيع المعدات الأصلية، وسلطات الموانئ، والهيئات الحكومية، ومشغلو خطوط الشحن.

وقال كيث سفيندسن، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز: ((بصراحة ووضوح نحن بحاجة إلى تسريع أعمالنا في مجال إزالة الكربون، ويتعين علينا أن نفعل ذلك الآن. ويسعدني أن أقول إن الأبحاث التي أجريناها من خلال (Systemiq) و(ZEnMo) تدعم بقوة استنتاجنا بأن نقطة التحوّل لكهربة معدات مناولة الحاويات أصبحت في متناول اليد خلال هذا العقد)).

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