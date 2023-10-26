أرباح 4 بنوك في دبي تقفز 93.5 % خلال 9 أشهر وتتجاوز 25 مليار درهم

ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 52 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لـ ((البيان))، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى أمس، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت 52 %، أو ما يعادل 17.2 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 33 ملياراً و232 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25 ملياراً و196 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 93.5 %.

ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 25 ملياراً و286 مليون درهم، بزيادة 25.1 %، مقارنة بأرباح بقيمة 20 ملياراً و214 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

((الإمارات دبي الوطني)) يتصدر

استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حقق 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.1 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل للبنك بنسبة 44 %، إلى 32.7 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تراجعت المخصصات 54 %، إلى 1.5 مليار درهم.

الإمارات الإسلامي

حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56 %، لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23 %، إلى 435 مليون درهم.

أبوظبي الأول

سجل بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022).

وارتفعت إيرادات البنك 38 %، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3 %.

بنك المشرق

وجاء بنك المشرق في المرتبة الثالثة، مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 5.77 مليارات درهم، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة 122 % على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليارات درهم، إلى 5.6 مليارات درهم بزيادة 73 %.

أبوظبي التجاري

وحل بنك أبوظبي التجاري في المركز الرابع، مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 5.752 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد 23 %، إلى 8.961 مليارات درهم. وشهد البنك نمواً ملحوظاً في صافي القروض وودائع العملاء، فارتفع مجمل الأصول 10 %، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من سنة 2022، إلى 537 مليار درهم، وبنسبة 8 %.

أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نمو 53 % على أساس سنوي في صافي أرباحه، والتي بلغت 3.75 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وسجلت الإيرادات نمواً 48 %، لتبلغ 6.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

دبي التجاري

نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري 46.4 %، إلى 1.93 مليار درهم، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 710 ملايين درهم. وساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى، مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.

رأس الخيمة الوطني

قفزت أرباح بنك رأس الخيمة إلى مستويات تاريخية، وسجلت نحو 1.35 مليار درهم، بنمو 53.9 %، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 3.32 مليارات درهم، بنمو 35.4 %.

الشارقة الإسلامي

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع أرباحه الصافية 35 %، لتبلغ 767.3 مليون درهم. كما أعلن البنك ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29 %، حيث بلغت 939.8 مليون درهم، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

أم القيوين الوطني والفجيرة الوطني

وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 385.5 مليون درهم صافي أرباح، عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 48 %، مقارنة بـ 260 مليون درهم بنفس الفترة في العام الماضي 2022، فيما حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً 513.2 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

البنك العربي المتحد

أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 209 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بصافي أرباح قدره 119 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2022، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76 %. يأتي النمو في صافي الأرباح، نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي، وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر، ما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر.

البنك التجاري الدولي

وسجل ((البنك التجاري الدولي)) أرباحاً صافية 140.6 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام، بنمو 40.4 %، مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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