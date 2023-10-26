مؤشر سوق دبي يتماسك فوق 3780 نقطة

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((الخليج للملاحة)) و((الإمارات دبي الوطني))، في جلسة أمس، بسيولة قاربت 172.7 مليون درهم، بنسبة 52.9 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 326.5 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع 0.26 %، وأغلق المؤشر عند 3782.04 نقطة، منخفضاً 1.54 %.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 83 مليون درهم، مغلقاً عند سعر 6.45 دراهم. وقاد سهما ((تعاونية الاتحاد))، و((سلامة)) ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 1.3 % و1 % على التوالي. وصعدت في سوق دبي أسهم ((شعاع كابيتال)) 0.83 %، و((العربية للطيران)) 0.8 %، و((ديوا)) 0.4 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9242.18 نقطة، متراجعاً 0.88 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((الشارقة للأسمنت)) 10 %، و((أي دي سي كوربوريشن)) 8.7 %، و((بالمز الرياضية)) 3.8 %، و((بنك الشارقة)) 2.4%، و((أسمنت الخليج)) 2 %. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 230.3 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 100.98 مليون درهم، ثم ((إي آند)) جاذباً 88.4 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و326.55 مليون درهم في سوق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز