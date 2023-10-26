أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92 % لتصل إلى 17.5 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 %، لتصل إلى 17.5 مليار درهم، في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من عام 2023، مبلغ 5 مليارات درهم، للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44 %، ليصل إلى 32.7 مليار درهم، على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا، والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

وحقق البنك نمواً قوياً في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد، مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة، تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.

ونمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

ونمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96 %، لتصل إلى 271 فلساً.

وإبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليارات دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في عام 2023.

حضور إقليمي

وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً، بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة)).

وأضاف أن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو.

وقمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في السعودية، ما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

وقمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 % في دولة الإمارات، ما يدعم هذا القطاع المهم، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للمجموعة: ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة.

وأضاف، تمكّنا من تحقيق نمو متميز في القروض بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في أنشطة الإقراض للأفراد، إلى جانب إغلاق صفقات مهمة للشركات لبعض من العملاء البارزين متعددي الجنسيات.

كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة: تجاوزت الأرباح ربع السنوية 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل.وساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023.

ولا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها، في ظل أجواء عالمية ضعيفة، وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات في عام 2023، إلى 5%، بعد أن كانت 3.5 % سابقاً، علماً بأننا قد قمنا بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9%، على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني.

ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع إنفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً، حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة، تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.

الإمارات الإسلامي

حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح 56 %، إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكّل قوة دافعة لنمو الأرباح 23 %، لتصل إلى 435 مليون درهم. وتحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.7 %، في أعقاب استقرار معدلات الربح في التسعة أشعر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الأصول إلى 86 مليار درهم.

نتائج متميزة

وقال هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: حقق الإمارات الإسلامي نتائج متميزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، كما حقق ارتفاعاً قياسياً في صافي الأرباح، بلغ 1.65 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل الممول وغير الممول. كما شهدت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 83 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقال فريد الملا الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: من دواعي سرورنا أن شهدنا نمواً في جميع قطاعاتنا التشغيلية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات. وإضافة إلى ذلك، سجّل حجم دفتر صكوك المصرف رقماً قياسياً، بلغ 10 مليارات درهم، وهو ما يمثل أعلى قيمة على الإطلاق، وأعلى نسبة من إجمالي الأصول حتى الآن.

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