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إعصار «أوتيس» يحصد 27 قتيلاً في المكسيك

10/26/2023 7:31:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً حتفهم إثر إعصار مدمر ضرب الساحل الغربي للمكسيك.

وأوضحت وزيرة الأمن المكسيكية، روزا إيسيلا رودريجيز، أمس، أنه لا يزال هناك أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وتسبب الإعصار «أوتيس» في أضرار جسيمة بمنتجع أكابولكو الساحلي الشهير.

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي اليومي: «ما حدث في أكابولكو كارثة».

ويجري الآن إنشاء جسر جوي لتوفير المواد الغذائية للسكان.

وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر أول من أمس، بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 270 كيلومتراً في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومتراً في الساعة.

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