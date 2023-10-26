إعصار «أوتيس» يحصد 27 قتيلاً في المكسيك

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً حتفهم إثر إعصار مدمر ضرب الساحل الغربي للمكسيك.
وأوضحت وزيرة الأمن المكسيكية، روزا إيسيلا رودريجيز، أمس، أنه لا يزال هناك أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.
وتسبب الإعصار «أوتيس» في أضرار جسيمة بمنتجع أكابولكو الساحلي الشهير.
وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي اليومي: «ما حدث في أكابولكو كارثة».
ويجري الآن إنشاء جسر جوي لتوفير المواد الغذائية للسكان.
وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر أول من أمس، بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 270 كيلومتراً في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومتراً في الساعة.
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