ليفربول يسحق تولوز 5-1 بالدوري الأوروبي

سحق ليفربول ضيفه تولوز 5-1، أمس، ليؤكد هيمنته على المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات.

وافتتح ديوجو جوتا التسجيل لصاحب الأرض، بعد تسع دقائق من انطلاقة رائعة، تخطى خلالها أربعة من مدافعي الفريق الفرنسي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وجاء الرد من تولوز بعد سبع دقائق بهدف سجله ثيس تالينخا بعد انطلاقة من منتصف الملعب ليدرك هدف التعادل.

وهيمن ليفربول بعدها على المباراة، إذ أعاده واتارو إندو إلى المقدمة بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.

وبعد أربع دقائق، عزز داروين نونيز تقدم فريقه عبر تسديدة من زاوية ضيقة، مستغلاً كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء.

وكاد نونيز أن يهز الشباك مجدداً في الدقيقة 65، لكن تسديدته من الناحية اليمنى اصطدمت بإطار المرمى بعد انطلاقة رائعة، لكن رايان جرافينبيرش استغل الكرة المرتدة ليسجل الهدف الرابع لصالح ليفربول.

واختتم البديل محمد صلاح التسجيل بتسديدة متقنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط بفارق خمس أمام سان جيلواز البلجيكي ثاني الترتيب الذي فاز 2-1 على لاسك لينتس، الذي يتذيل الترتيب دون نقاط، ويتساوى تولوز مع سان جيلواز ولكل منهما أربع نقاط.

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