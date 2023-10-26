سرقة مليوني جنيه من الموسيقار حلمي بكر على يد مدير أعماله

كشف الموسيقار المصري حلمي بكر أنه تعرَّض لعملية سرقة على يد مدير أعماله.

وأوضح بكر، في تصريحات لموقع «المصري اليوم» الإخباري، أن الجريمة تمت بمعاونة موظفي البنك الذي يتعامل معه، مشيراً إلى أن المبلغ المسروق من حسابه وصل إلى 100 ألف دولار (نحو مليوني جنيه).

وأكد أن المتهمين حوَّلوا المبلغ إلى حساب مدير أعماله، مستغلين فرصة فترة مرضه.

وقال إن المتهم زوَّر، في شهر مارس الماضي، توقيعه لإتمام الجريمة بصورة تبدو قانونية، لافتاً إلى أنه لم يمنح مدير أعماله توكيلاً بالإدارة أو توكيلاً عاماً.

وأضاف أنه أبلغ قسم الشرطة فور علمه بعملية السرقة من خلال حسابه البنكي، معرباً عن حزنه الشديد، إذ كان مدير أعماله مقرَّباً لديه جداً، وكان يعامله معاملة الأخ لأخيه.

يُذكر أن الموسيقار حلمي بكر أبدع نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، وقدَّم نحو 48 مسرحية غنائية، أشهرها: «سيدتي الجميلة»، و«حواديت»، و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية، وقدَّم الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها «الحلم العربي».