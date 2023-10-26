الإمارات تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى

أكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا تتضامن مع شعبها في سعيهم لتحقيق السلام والازدهار.

جاء ذلك في بيان الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، ألقته مها حرقوص، سكرتير أول، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

وتطرق بيان الدولة، في ضوء التطورات الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأنشطة بعثة «مينوسكا»، إلى ثلاث نقاط:

«أولاً، يجب أن تظل حماية المدنيين في صدارة أي استجابة أمنية». فقد شهدت هذه الفترة مواصلة الجماعات المسلحة أنشطتها التي تُلحِق الأذى بالمدنيين في كافة أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، لاسيما شرقي البلاد، كما أن الاستخدام المتزايد للذخائر المتفجرة يتسبب بأضرار جسيمة على المجتمعات ويعيق جهود حماية المدنيين.

وأضاف البيان أن «الإحصاءات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على المدنيين صادمة، فبين عامي 2021 و2023، زادت حالات العنف الجنسي، المرتبطة بالنزاع إلى أكثر من الضعف، مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق».

وتابع: «كما تضاعف عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال- بمقدار ثلاث مرات تقريباً في نفس الفترة. إن هذا الأمر يُحتّم ضرورة العمل على كسر هذه الحلقة المفرغة من العنف المتكرر عبر اتباع نهج عاجل وشامل، يركز على منع تصاعد العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع».

فيما أكد بيان الإمارات «الدور المهم الذي تضطلع به بعثة «مينوسكا»، خاصة من حيث حماية المدنيين، والعمل عن كثب مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى؛ للتصدي للتهديدات الأمنية، مع تقديرنا للتضحيات التي تقدمها قوات البعثة لدعم السلام في بيئة صعبة».

واستطرد: «نتطلع في السياق، إلى المشاركة بشكل بنّاء في المفاوضات المقبلة بشأن ولاية البعثة».

«ثانياً، من المهم إعطاء الأولوية للحوار الشامل عبر تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة وخارطة الطريق المشتركة للسلام». فالحوار ضروري لإحراز تقدم على مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد حلول سلمية للتوترات المجتمعية. ويجب كذلك إيلاء اهتمام خاص للتداعيات الخطيرة الناجمة عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف، خاصة أن البلاد تستعد لإجراء الانتخابات العام المقبل.

كما شدد البيان على «أهمية استمرار الدعم الإقليمي لجهود السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى».

وأضاف: «كما نرى أن تواصل حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع دول الجوار؛ لمعالجة الشواغل الأمنية المرتبطة بأمن الحدود بشكل مشترك يعد خطوة مهمة للحفاظ على أمن هذه الدول جميعها».

«ثالثاً، يجب إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد»، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى الحصول على المساعدات الإغاثية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود والسلع الأساسية، ما يفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة. يحدث هذا بالتزامن مع نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص داخلياً، إلى جانب استضافة البلاد للاجئين من الدول المجاورة.

وأكد بيان الدولة «أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ونشكر بعثة «مينوسكا» على جهودها الدؤوبة لتسهيل وصول المعونة، وتأمين المواقع التي يتواجد فيها النازحين واللاجئين، والمساعدة في بناء البنية التحتية الإنسانية. كما نحث كافة الأطراف المعنية على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لدورها الهام المنقذ للحياة، ونشدد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي الانساني».

وأكمل: «من الضروري أيضاً العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية عبر اتباع نهج شامل يعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرة المجتمعات على الصمود».

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